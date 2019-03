Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul 19 Mart'ta başlıyor

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un 13. sezonu, 19-22 Mart tarihleri arasında Zorlu Center'da bulunan Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin (PSM) ev sahipliğinde gerçekleşecek. Marka ve tasarımcıların Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonlarını sergileyecekleri haftada Mercedes-Benz, her sezon desteklediği bir tasarımcının defilesini sunacak.

MBFWI kapsamında bu sezon da usta el işçiliğiyle öne çıkan, feminen detayları ve romantik çizgileriyle büyüleyici tasarımlara imza atan, ünlü isimlerin tercihi tecrübeli tasarımcı Özgür Masur'un Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonunu "Mercedes-Benz Presents Özgür Masur" ismiyle sunacak.

Mercedes-Benz, her sezon sunduğu moda görsel kampanyasının sloganını Sonbahar/Kış 2019 sezonu için "kendinden daha fazlasın" olarak belirledi. Moda tutkunlarını kendi renkliliğini keşfetmeye ve diğer renklerle birlikte olmaya davet eden kampanya, cesaret verici bir ilhamın gücüne vurgu yapıyor.

Etkinlik kapsamında koleksiyonlarını sergileyecek olan marka ve tasarımcılar arasında Arzu Kaprol, Aslı Filinta, Belma Özdemir, Brand Who, Cele-Brand, Ceren Ocak, Çiğdem Akın, Clımber, Damat, DB Berdan, Emre Erdemoğlu, Emre Pakel, Exquıse, Ezra Tuba, Giray Sepin, Gökhan Yavaş, Gülçin Çengel, Guntas, Hemıngton, House Of Ogan, Karma 1:Selen Akyüz&Thırd, Kiğılı, Kıth&Kın, M.O.F.C. Eda Güngör, Mehtap Elaıdı, Meltem Özbek, Mercedes-Benz Presents Özgür Masur, Miin By Kadir Kılıç, Murat Aytulum, New Gen By IMA, Önder Özkan, Özlem Erkan, Özlem Kaya, Özlem Süer, Şebnem Güntay, Sudı Etuz, Tuba Ergin, W-S-M yer alıyor.