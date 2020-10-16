Mersin'de denizde kadın cesedi bulundu

Limonlu Mahallesi'ndeki halk plajının açıklarında ceset gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Sahil şeridinde önlem alan ekipler, Gülşah Çelen'e (35) ait olduğu belirlenen cesedi kıyıya çıkardı.Ceset, otopsi işlemleri için Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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