        Mersin haberleri: Feci kazada ölü sayısı 5'e çıktı | SON DAKİKA HABERİ

        Feci kazada ölü sayısı 5'e çıktı!

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlandığı, 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan 48 yaşındaki Ümmü Demir de kurtarılamadı. Böylece kazada ölü sayısı 5'e çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2025 - 12:00 Güncelleme: 11.10.2025 - 12:10
        Feci kazada ölü sayısı 5'e çıktı!
        Mersin'de kaza, 7 Ekim'de Erdemli ilçesi Aydınlar Mahallesi Avgadı mevkisinde meydana geldi. Domates hasadına giden tarım işçilerini taşıyan ehliyetsiz Cemal Karakuş (29) yönetimindeki minibüs, virajda sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu 10 metreden yuvarlandı.

        4 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Suzan Uğuz, Mustafa Üstün, Şerife Karakuş ve Münevver Anamurlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

        KAZADA 14 KİŞİ YARALANDI

        Yaralanan sürücü Cemal Karakuş ile işçiler Şerife Evdilek (41), Emre Buğra Sevindik (16), Şadiye Sezer (21), Hakan Yılmaz (50), Ümmü Demir (48), Emine Gürhan (59), Mustafa Uçman (66), Şenay Yıldırım (45), Ayşe Toker (50), Durdu Mehmet Daş (17), Halil Özer (64), Ayşe Uygun (51) ve Fatma Sezer (54) ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        CAN KAYBI 5'E YÜKSELDİ

        Kazada ağır yaralanan ve Mersin Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Ümmü Demir de dün hayatını kaybetti. Ümmü Demir'in cenazesi Erdemli'nin Alata Mezarlığında toprağa verildi. Böylece kazadaki ölü sayısı 5'e yükseldi.

