Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de iş insanının öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu 2 sanığa hapis cezası

        Mersin'de, iş insanının yaşadığı sitenin önünde tabancayla öldürülmesiyle ilgili davada yargılanan tutuklu 2 sanık, 22 yıl 11'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 16:33 Güncelleme: 14.11.2025 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de iş insanının öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu 2 sanığa hapis cezası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'de, iş insanının yaşadığı sitenin önünde tabancayla öldürülmesiyle ilgili davada yargılanan tutuklu 2 sanık, 22 yıl 11'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, merkez Mezitli ilçesinde 29 Ocak 2024'te yaşadığı sitenin önünde iş insanı Hakan Turan'ın (34) tabancayla öldürülmesine ilişkin tutuklu sanıklar Berkant Ö. ve Hasan K. ile avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Batuhan A. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

        Duruşmada ilk olarak, müştekilerin şikayetinden vazgeçtiği belirtildi.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanıklardan Berkant Ö, olay nedeniyle pişman olduğunu dile getirdi.

        Sanık Hasan K. de pişman olduğunu belirterek, tahliye ve beraat talep etti.

        Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Berkant Ö. ve Hasan K'ye "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra, azmettiriciyi bildirmeleri ve pişmanlıklarından dolayı sanıkların cezası 20 yıl 10 aya düşürüldü. Sanıklara ayrıca, "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 2 yıl 1'er ay hapis cezası verildi. Toplam 22 yıl 11'er ay hapis cezasına çarptırılan 2 sanığın tutukluluk halinin devamına da hükmedildi.

        Tutuksuz sanık Batuhan A'nın ise beraatine hükmeden heyet, olayın azmettiricisi olduğu belirtilen firari sanık Okan Ç'nin de dosyasını ayırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Siz bir de içini görün!
        Siz bir de içini görün!
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        "Savcılığa ifademizi verdik"
        "Savcılığa ifademizi verdik"
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?

        Benzer Haberler

        Mersin'de pusu cinayetinde sanıklara 22'şer yıl hapis
        Mersin'de pusu cinayetinde sanıklara 22'şer yıl hapis
        Bozyazı'da Dünya Diyabet Günü etkinliği düzenlendi
        Bozyazı'da Dünya Diyabet Günü etkinliği düzenlendi
        Bozyazı'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
        Bozyazı'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
        Bozyazı'da orman yangını kontrol altına alındı
        Bozyazı'da orman yangını kontrol altına alındı
        Görme engelli halterci Gülistan'ın Mersin'de aldığı 2 madalya sevincini kat...
        Görme engelli halterci Gülistan'ın Mersin'de aldığı 2 madalya sevincini kat...
        Gülnar Belediyesi, hayvan yetiştiricilerine mont hediye etti
        Gülnar Belediyesi, hayvan yetiştiricilerine mont hediye etti