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Akdeniz Belediyesi, geleceğin yeteneklerini keşfediyor Akdeniz Belediyesi, 'Akdeniz'in parlayan ...

İHA

Akdeniz Belediyesi, 'Akdeniz'in parlayan yıldızları' projesiyle ilçe sınırlarında bulunan okullarda okuyan zeki ve üstün yetenekli çocukları tespit edecek. Mersin Üniversitesi ile işbirliğinde gerçekleşen proje ile tespit edilen zeki ve üstün yetenekli çocuklar, üniversiteye bağlı özel eğitim merkezine yönlendiriliyor.

Akdeniz Belediyesi, geleceğin yeteneklerini keşfediyor Akdeniz Belediyesi, 'Akdeniz'in parlayan yıldızları' projesiyle ilçe sınırlarında bulunan okullarda okuyan zeki ve üstün yetenekli çocukları tespit edecek

Akdeniz Belediyesi, 'Akdeniz'in parlayan yıldızları' projesiyle ilçe sınırlarında bulunan okullarda okuyan zeki ve üstün yetenekli çocukları tespit edecek. Mersin Üniversitesi ile işbirliğinde gerçekleşen proje ile tespit edilen zeki ve üstün yetenekli çocuklar, üniversiteye bağlı özel eğitim merkezine yönlendiriliyor.
Projenin tanıtım toplantısında konuşan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, eğitim sürecine özel önem verdiklerini belirterek, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve çocukların daha temiz ve sağlıklı ortamda eğitim alabilmeleri adına okulları ziyaret ettiklerini, eksikleri ve talepleri karşıladıklarını söyledi. Üniversiteye hazırlanan dezavantajlı gençlere ücretsiz üniversite kursu ve kaynak kitap verdiklerini dile getiren Gültak, “Projemizin temel amacı, üstün yetenekli öğrencilerimize, ilgi alanları doğrultusunda eğitim imkanı sunmak ve var olan kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlayacak tüm olanakları sağlamaktır. Bu proje gerçekten önemli, çünkü öyle çocuklar vardır ki, kendilerine imkân sunulmadığı için geriye giderler. Halbuki onların özel ortamda, özel hocalarla ders alması gerekiyor. Çünkü onun dünyası başka, hayalleri büyük. Ülkesi ve dünya için çok şey yapabilecek. İşte biz bu çocuklarımız ve aileleriyle, üniversitemizle birlikte bizzat ilgileneceğiz” dedi.
“İlk etapta üstün yetenekli 25 çocuk tespit edildi”
Gültak, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de içinde yer aldığı projenin ilk etabında, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü uzmanları tarafından Akdeniz’de 121 okulun 25’inde, üstün yetenekli 25 çocuğun tespit edilip aileleriyle görüşüldüğünü belirtti. Özel eğitim merkezlerinin önemine de dikkat çeken Gültak, “Türkiye’yi ileride yönetecek ve en iyi şekilde temsil edebilecek, bilim insanı olabilecek, yapay zeka geliştirecek bu çocuklarımıza ulaşım desteğinin yanı sıra, ailelerinin sosyoekonomik durumu da dikkate alınarak, ihtiyaç duydukları kaynak kitaplar, burslar, araçgereç ve kırtasiye malzemelerini de sağlayacağız. Üniversitemizle işbirliğinde, çocuklarımıza yol gösterip yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla, akademik destek sağlamak ve topluma faydalı bireyler olmaları için pek çok konuda desteklerimizi sunacağız” diye konuştu.
“Projeye çok büyük değer veriyoruz”
Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar da konuşmasında, Akdeniz Belediyesi ile gerçekleşen projeden büyük mutluluk ve heyecan duyduğunu ifade etti. Yaşar, “Birçok ülke, 20’inci yüzyılın ilk yarısından itibaren üstünlüklerini ispat etmek için sporda, kültürde ve matematikfen alanında üstün zekâlı öğrencilerin yetişmesi için özel okullar açmışlardır. Günümüzde de ülkemiz başta olmak üzere birçok ülke, kalkınma planları içerisinde bu okulların arttırılması ve burada okuyan öğrencilerin yetenek ve kapasitelerini geliştirmek amacıyla projeler geliştirmektedir. Mersin Üniversitesi olarak, akademisyenler olarak her konuda bu projenin yanındayız ve destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.
“Üstün zekâlılarla ilgili ticari amaç gözetmeyen ilk proje”
MEÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hakan Gündoğdu ise Türkiye’de ilk defa ticari bir amaç gözetmeksizin, üstün zekâlılarla ilgili proje geliştirildiğine dikkat çekerek, herkese örnek olmasını diledi.
MEÜ akademisyenlerinin, ilk etapta belirlenen 25 çocukla özel olarak ilgilenip ders vereceğini kaydeden Gündoğdu, “Üstün yetenekli çocukların her biri kendine özgü oluyor. İnternette çok da sağlıklı olmayan bilgiler olabiliyor. Bu nedenle çocuklarla ve velilerle tek tek çalışmamız gerekiyor. Çocukların sadece eğitim problemlerini değil, aynı zamanda yaşadıkları duygusal problemleri de çözmek için çaba göstereceğiz. Çünkü gerçekten de bu çocuklar, ülkemizin geleceği. Kritik değerde olan çocuklar ve yeterli eğitim ve yaklaşım görmedikleri zaman bir bölümünü maalesef kaybediyoruz. Bu çocuklar, sadece ülkemize değil, tüm dünyaya katkıda bulunabilecek çocuklardır” şeklinde konuştu.
Prof. Dr. Gündoğdu, başta Amerika olmak üzere birçok yabancı ülkenin, Türkiye’de yetişmiş üstün beyinleri aldığına da dikkat çekerek, “Dolayısıyla bizim onların, burada kalacağı şekilde, bu ülkenin bilimini, sanatını, eğitimini geliştireceği şekilde eğitmeliyiz, ona hazırlamalıyız. Tabi bu hemen sonuç alınacak bir proje değil. Sonuçları 1520 yıl, belki 50 yıl sonra görülecek bir şeydir. Bu anlamda da proje çok büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.
Akdeniz Belediyesi ile Mersin Üniversitesi işbirliğinde yürütülecek olan, 'Akdeniz’in parlayan yıldızları' projesi kapsamında, Başkan Gültak ve MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı arasında protokol imzalanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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