Hatayspor - Sivasspor maçının ardından Süper Lig'in 26'ncı haftasında Hatayspor, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile Sivasspor Yardımcı Antrenörü Ömer Faruk Mahir düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, ilk yarıda etkisiz kaldıklarını belirterek, "Öncelikle maçı ikiye bölebiliriz. İlk yarısında oyuna çok fazla giremedik. Sivasspor ilk yarıda duran topla güzel bir gol attı. İkinci yarı maça girmeye çalıştık. Bence ilk yarı bunu yapmamız gerekirdi. Çünkü zaman daraldıkça gol bulmamız da zorlaşıyor. İkinci yarı oynadığımız oyun, topun kalma süresi bizde ama pozisyon olarak fazla bir şey üretemedik. Neticesinde bir tane uzaktan attığımız bir şut ve belki penaltı olabilecek bir pozisyon var. Ben penaltı olduğunu düşünüyorum. Bir temas var ama tabii ki hakemin ve VAR'ın yorumunun ne olduğunu bilemiyorum. Neticesinde 1 puan aldık. Aldığımız puana seviniyor muyuz? Sevinmiyoruz ama bir puan da bugünün artısı yazılabilir. Konyaspor ile önemli bir maç oynayacağız. Oradan güzel bir galibiyet almak istiyoruz" diye konuştu. Takıma dahil olan futbolcuların performansını da değerlendiren Demirel, "Kısa süre önce aramıza katıldılar ve 4-5 antrenmana çıktılar. Gelen oyuncuların kalitesi belli. Bence geride kalan zaman bize çok faydaları olacaktır. Bugün Halil'den iyi bir performans aldık. Belki penaltı olsa penaltıyı o atsa daha da güzel olurdu. Rui Pedro 45 dakika oynayabildi. O da kalitesiyle beraber bugün gösterdi ki bu takımda yer bulacaktır ve bize faydalı olacaktır. Zaten Doğukan'ın hafif sakatlığı var, riske etmek istemedik. O da haftadan itibaren bizde olacak. Aldığımız oyunculardan ve takımımızdan memnunuz" ifadelerini kullandı. ÖMER FARUK MAHİR: ÖNE GEÇTİĞİMİZ BİR MAÇTA PUAN KAYBETMEK ÜZÜCÜ Sivasspor Yardımcı Antrenörü Ömer Faruk Mahir ise güçlenerek giden bir oyun anlayışları olduğunu belirterek, "Her hafta biraz daha üzerine koyuyoruz. Tabii öne geçtiğimiz bir maçta puan kaybetmek üzücü. Kardeş takımımız Hatayspor ile puanları bölüşmek zorunda kaldık. Son on dakikası gerçekten Hatayspor'un çok daha etkin, baskılı oynadığı bir maçtı. Tabii bizim de zorunlu yapmamız gereken değişiklikler vardı. Ondan dolayı böyle oldu. Bundan sonraki süreçte onlara başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.02.2024 - 19:44 Güncelleme: 17.02.2024 - 19:44 facebook

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