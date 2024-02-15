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        Mersin'de polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili 8 sanık beraat etti

        Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne 2022'de düzenlenen terör saldırısıyla ilgili tutuksuz yargılanan 8 sanığın beraatine karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 11:36 Güncelleme: 15.02.2024 - 11:36
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        Mersin'de polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili 8 sanık beraat etti
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        Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne 2022'de düzenlenen terör saldırısıyla ilgili tutuksuz yargılanan 8 sanığın beraatine karar verildi.

        Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesince, 26 Eylül 2022'de polisevine düzenlenen saldırıyla ilgili davada karar açıklandı.

        Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Sait D, Abdulgalip G, Zeki Ö, Mazlum K, Mazlum D, Kahraman B, Ahmet E. ve Fatih S'nin haklarındaki suçlamalardan beraatine hükmetti.

        Heyet, firari sanıklar Dilşah Ercan ve Ahmet Ahmo'nun dosyasının ise ayrılmasına karar verdi.

        - Olay

        Mersin'de iki kadın terörist tarafından 26 Eylül 2022'de polisevine düzenlenen saldırıda, polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, meslektaşı Abdulkadir Öztürk yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan 2 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.

        Saldırıyla ilgili mütalaada, 2'si firari 10 sanık hakkında, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye 7 kez teşebbüs", "kişiyi tasarlayarak öldürmeye 3 kez teşebbüs", "mala ve kamu malına zarar verme" ile "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme" suçlarından ceza istenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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