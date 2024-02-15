ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:ServetTazegül
Hakemler: Yener Yılmaz, Sabri Gündüz, Sait Nedim Çelik
İlkem Yapı Tarsusspor: Kübra Erat 3, Büşra Akgün 3, Cave 16 , Davis 4, Robinson 13, Bogicevic 10, Işılay Eğin, Yağmur Bul 5, Merve Uygül Bostancı, Yağmur Cangüven
Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 9, Howard 17, Şerife Alperi Onar 16, Collier 23, McBride 14, Selin Rachel Gül, İdil Saçalır 9, Milic 12, Duygu Özen
1. Periyot: 17- 29
Devre: 33- 56
3. Periyot: 46- 79
MERSİN
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.