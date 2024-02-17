Hatayspor - Sivasspor: 1-1

STAT: Mersin HAKEMLER: Ümit Öztürk, Mehmet Kısal, Osman Gökhan Bilir HATAYSPOR: Erce Kardeşler - Rivas, Kilama, Maksimovic, Cemali Sertel (Dk. 88 Strandberg), Massanga, Abdulkadir Parmak (Dk. 46 Pedro) , Ömer Faruk Beyaz (Dk. 64 Kamil Ahmet Çörekçi), Dele-Bashiru (Dk. 65 Boudjemaa), Halil Dervişoğlu, Dadashov (Dk. 64 Fernandes), SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural - Turgunboev (Dk. 83 Murat Paluli), Appindangoye, Poungouras, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charisis (Dk. 83 Camara), Bartuğ Elmaz (Dk. 90+3 Caktas), Emrah Başsan (Dk. 66 Menig), N'Jie (Dk. 67 Hakan Arslan), Manaj GOLLER: Dk. 75 Boudjemaa (Hatayspor), Dk. 17 Manaj (Sivasspor) SARI KARTLAR: Rui Pedro (Hatayspor), Uğur Çiftçi (Sivasspor) Süper Lig'in 26’ıncı haftasında Hatayspor, sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. 17’nci dakikada ceza sahasının hemen dışında Sivasspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Sivasspor’lu Manaj’ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 45’inci dakikada takım arkadaşı Abdulkadir Parmak’tan aldığı pasla ceza alanı önüne hareketlenen Hatayspor’lu Ömer Faruk Beyaz’ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural’da kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 49’uncu dakikada soldan rakip cezasına giren Halil Dervişoğlu’nun şutunda Ali Vural Şaşal son anda uzanarak meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını önledi. 62’nci dakikada takım arkadaşı Dadashov’un pasında rakip ceza alanı içinde topla buluşan Ömer Faruk Beyaz’ın sert şutunda Ali Şaşal Vural üzerine gelen topu çift yumrukla uzaklaştırdı. 75’inci dakikada kullanılan kornerden seken topa ceza alanı dışında buluşan Boudjemaa'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. 80’inci dakikada Halil Dervişoğlu, Hakan Arslan’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını işaret etti. Penaltı, VAR müdahalesi sonucu hakem tarafından iptal edildi. 90+4’üncü dakikada Fernandes’in kullandığı serbest vuruşta iyi uzanan Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kornere çeldi. Karşılaşma 1-1 bitti.

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