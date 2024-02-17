Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Hatayspor - Sivasspor: 1-1

        STAT: Mersin HAKEMLER: Ümit Öztürk, Mehmet Kısal, Osman Gökhan Bilir HATAYSPOR: Erce Kardeşler - Rivas, Kilama, Maksimovic, Cemali Sertel (Dk. 88 Strandberg), Massanga, Abdulkadir Parmak (Dk. 46 Pedro) , Ömer Faruk Beyaz (Dk. 64 Kamil Ahmet Çörekçi), Dele-Bashiru (Dk. 65 Boudjemaa), Halil Dervişoğlu, Dadashov (Dk. 64 Fernandes), SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural - Turgunboev (Dk. 83 Murat Paluli), Appindangoye, Poungouras, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charisis (Dk. 83 Camara), Bartuğ Elmaz (Dk. 90+3 Caktas), Emrah Başsan (Dk. 66 Menig), N'Jie (Dk. 67 Hakan Arslan), Manaj GOLLER: Dk. 75 Boudjemaa (Hatayspor), Dk. 17 Manaj (Sivasspor) SARI KARTLAR: Rui Pedro (Hatayspor), Uğur Çiftçi (Sivasspor) Süper Lig'in 26'ıncı haftasında Hatayspor, sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. 17'nci dakikada ceza sahasının hemen dışında Sivasspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Sivasspor'lu Manaj'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 45'inci dakikada takım arkadaşı Abdulkadir Parmak'tan aldığı pasla ceza alanı önüne hareketlenen Hatayspor'lu Ömer Faruk Beyaz'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 49'uncu dakikada soldan rakip cezasına giren Halil Dervişoğlu'nun şutunda Ali Vural Şaşal son anda uzanarak meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını önledi. 62'nci dakikada takım arkadaşı Dadashov'un pasında rakip ceza alanı içinde topla buluşan Ömer Faruk Beyaz'ın sert şutunda Ali Şaşal Vural üzerine gelen topu çift yumrukla uzaklaştırdı. 75'inci dakikada kullanılan kornerden seken topa ceza alanı dışında buluşan Boudjemaa'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. 80'inci dakikada Halil Dervişoğlu, Hakan Arslan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını işaret etti. Penaltı, VAR müdahalesi sonucu hakem tarafından iptal edildi. 90+4'üncü dakikada Fernandes'in kullandığı serbest vuruşta iyi uzanan Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kornere çeldi. Karşılaşma 1-1 bitti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 18:14 Güncelleme: 17.02.2024 - 18:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatayspor - Sivasspor: 1-1
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT: Mersin HAKEMLER: Ümit Öztürk, Mehmet Kısal, Osman Gökhan Bilir HATAYSPOR: Erce Kardeşler - Rivas, Kilama, Maksimovic, Cemali Sertel (Dk. 88 Strandberg), Massanga, Abdulkadir Parmak (Dk. 46 Pedro) , Ömer Faruk Beyaz (Dk. 64 Kamil Ahmet Çörekçi), Dele-Bashiru (Dk. 65 Boudjemaa), Halil Dervişoğlu, Dadashov (Dk. 64 Fernandes), SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural - Turgunboev (Dk. 83 Murat Paluli), Appindangoye, Poungouras, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charisis (Dk. 83 Camara), Bartuğ Elmaz (Dk. 90+3 Caktas), Emrah Başsan (Dk. 66 Menig), N'Jie (Dk. 67 Hakan Arslan), Manaj GOLLER: Dk. 75 Boudjemaa (Hatayspor), Dk. 17 Manaj (Sivasspor) SARI KARTLAR: Rui Pedro (Hatayspor), Uğur Çiftçi (Sivasspor) Süper Lig'in 26’ıncı haftasında Hatayspor, sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. 17’nci dakikada ceza sahasının hemen dışında Sivasspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Sivasspor’lu Manaj’ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 45’inci dakikada takım arkadaşı Abdulkadir Parmak’tan aldığı pasla ceza alanı önüne hareketlenen Hatayspor’lu Ömer Faruk Beyaz’ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural’da kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 49’uncu dakikada soldan rakip cezasına giren Halil Dervişoğlu’nun şutunda Ali Vural Şaşal son anda uzanarak meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını önledi. 62’nci dakikada takım arkadaşı Dadashov’un pasında rakip ceza alanı içinde topla buluşan Ömer Faruk Beyaz’ın sert şutunda Ali Şaşal Vural üzerine gelen topu çift yumrukla uzaklaştırdı. 75’inci dakikada kullanılan kornerden seken topa ceza alanı dışında buluşan Boudjemaa'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. 80’inci dakikada Halil Dervişoğlu, Hakan Arslan’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını işaret etti. Penaltı, VAR müdahalesi sonucu hakem tarafından iptal edildi. 90+4’üncü dakikada Fernandes’in kullandığı serbest vuruşta iyi uzanan Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kornere çeldi. Karşılaşma 1-1 bitti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        6 mürettebat için dalış yapıldı! Acı haber geldi!
        6 mürettebat için dalış yapıldı! Acı haber geldi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dede ve torunu 1 gün arayla hayata veda etti!
        Dede ve torunu 1 gün arayla hayata veda etti!
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Mikro kanser hücrelerini tespit eden 'biyosensör'
        Mikro kanser hücrelerini tespit eden 'biyosensör'
        "Arda Güler savaşmak zorunda"
        "Arda Güler savaşmak zorunda"
        Akademisyenlerden Erzincan'daki maden göçüğü hakkında rapor
        Akademisyenlerden Erzincan'daki maden göçüğü hakkında rapor
        Ocak ayında son 53 yılın sıcaklık rekoru kırıldı!
        Ocak ayında son 53 yılın sıcaklık rekoru kırıldı!
        Bakan Bayraktar'dan maden göçüğü hakkında yeni açıklama
        Bakan Bayraktar'dan maden göçüğü hakkında yeni açıklama
        Aktivizmden siyasi sembole Navalny'in hayatı
        Aktivizmden siyasi sembole Navalny'in hayatı
        Sevda Ferdağ hayatını kaybetti
        Sevda Ferdağ hayatını kaybetti
        Kale suru sanılıyordu, kaçak olduğu ortaya çıktı!
        Kale suru sanılıyordu, kaçak olduğu ortaya çıktı!
        "Koltuk değnekleriyle yürümek çok zordu"
        "Koltuk değnekleriyle yürümek çok zordu"
        O kuryeye hapis cezası
        O kuryeye hapis cezası
        HSK'dan Danıştay'ın göreve iade ettiği hakim ve savcılara inceleme
        HSK'dan Danıştay'ın göreve iade ettiği hakim ve savcılara inceleme
        Barış Alper Yılmaz durdurulamıyor!
        Barış Alper Yılmaz durdurulamıyor!
        İzmir'in sokak lezzetleri geceleri de rağbet görüyor
        İzmir'in sokak lezzetleri geceleri de rağbet görüyor
        İşveren ücrete zam yapmak zorunda mı?
        İşveren ücrete zam yapmak zorunda mı?
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Türkiye gişelerinde en başarılı 10 dönem filmi
        Türkiye gişelerinde en başarılı 10 dönem filmi

        Benzer Haberler

        Mersin'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de mesleki eğitim ve iş dünyası konulu konferans düzenlendi
        Mersin'de mesleki eğitim ve iş dünyası konulu konferans düzenlendi
        Silifke'de engelli çocuk, buz pateni pistini gezdi
        Silifke'de engelli çocuk, buz pateni pistini gezdi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Mersin'de polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili 8 sanık beraat etti
        Mersin'de polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili 8 sanık beraat etti
        Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Rigoletto" operasını sahneleyecek
        Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Rigoletto" operasını sahneleyecek