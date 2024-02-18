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        Sulama kanalına devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti

        MERSİN'in Silifke ilçesinde, sulama kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücü öldü. Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sayağazı Mahallesinde meydana geldi. Selahattin Turgut yönetimindeki 38 RH 585 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Suya tamamen batan araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Araçtan çıkarılan sürücü Turgut'un, ekiplerce yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Turgut'un cansız bedeni morga kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 20:35 Güncelleme: 18.02.2024 - 20:35
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        Sulama kanalına devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti
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        MERSİN'in Silifke ilçesinde, sulama kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücü öldü. Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sayağazı Mahallesinde meydana geldi. Selahattin Turgut yönetimindeki 38 RH 585 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Suya tamamen batan araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Araçtan çıkarılan sürücü Turgut'un, ekiplerce yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Turgut'un cansız bedeni morga kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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