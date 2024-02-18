Sulama kanalına devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti
MERSİN'in Silifke ilçesinde, sulama kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücü öldü. Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sayağazı Mahallesinde meydana geldi. Selahattin Turgut yönetimindeki 38 RH 585 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Suya tamamen batan araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Araçtan çıkarılan sürücü Turgut'un, ekiplerce yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Turgut'un cansız bedeni morga kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
MERSİN'in Silifke ilçesinde, sulama kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücü öldü. Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sayağazı Mahallesinde meydana geldi. Selahattin Turgut yönetimindeki 38 RH 585 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Suya tamamen batan araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Araçtan çıkarılan sürücü Turgut'un, ekiplerce yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Turgut'un cansız bedeni morga kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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