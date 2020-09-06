MHP Mut İlçe Başkanı Kır, güven tazeledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP Mut İlçe Başkanı Kır, güven tazeledi

İHA

MHP Mut İlçe Başkanı Kır, güven tazeledi

MHP Mersin Mut İlçe Başkanı Alparslan Savaş Kır, 13.Olağan İlçe Kongresi'nde güven tazeleyerek yeniden başkanlığı seçildi.
Karacaoğlan Çınaraltı parkında gerçekleştirilen kongreye, Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, MHP Mersin il sekreteri Mustafa Göktaş, MHP Mersin il Başkan yardımcısı Mustafa Düzenli, MHP Mersin il Başkan yardımcısı Erol Erdoğan, MHP Mersin il Başkan yardımcısı Ziya Erdoğan, Aydıncık MHP ilçe Başkanı Hacı Salan, Erdemli MHP ilçe Başkanı Fatih Serin, Ülkü ocakları Mut ilçe başkanı Mustafa Keskin, AK Parti ilçe başkanı Soner Solak, Kamusen ilçe Başkanı Kürşad Malgaç, Türkav Mut ilçe Başkanı Hakan Ütük ve delegeler katıldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen MHP 13. Olağan Mut İlçe Kongresinde, tek listeyle seçime giren mevcut Başkan Alparslan Savaş Kır yeniden ilçe başkanlığı görevine seçildi.
Yönetim Kurulu ise Yusuf Çiftci, Mustafa Tunca Çelik, Nabiattin Ata, Hasan Gül, Habip Yeni, Volkan Üstün, Ömer Faruk Süygün, Osman Çivit, Ramazan Ekinci, Hatice Özer, İbrahim Eser, Erol Damburacı, Mehmet Yılmaz, Mehmet Öztürk, Mehmet Ali Kurt, Mustafa Deveci, Muhammet Ören ve Mehmet Volkan Yılmaz’dan oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yenişehir MHP'de Gürsoy güven tazeledi MHP Yenişehir İlçe Başkanlığının 5. Olağan Kongresinde, mevcut başkan Ömer Gürsoy, seçime katılan delegelerinin tamamının oyunu alarak güven tazeledi
YEREL HABERLER Yenişehir MHP'de Gürsoy güven tazeledi MHP Yenişehir ...
Başkan Seçer, ilçelerde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Seçer, ilçelerde incelemelerde bulundu
Eski hakem Musa Eryılmaz´ın ismi spor tesisine verildi
YEREL HABERLER Eski hakem Musa Eryılmaz´ın ismi spor tesisine ...
Affettiği eşi tarafından öldürülen Emine Demir'in oğlu: Kelimelerle tarif edilebilecek bir acı değil
YEREL HABERLER Affettiği eşi tarafından öldürülen Emine Demir'in ...
Balayından dönen avukat ile eşine, trafikte dehşeti yaşattılar - Ek Fotoğraflar
YEREL HABERLER Balayından dönen avukat ile eşine, trafikte dehşeti ...
Balayından dönen avukat ile eşine, trafikte dehşeti yaşattılar
YEREL HABERLER Balayından dönen avukat ile eşine, trafikte dehşeti ...
Kadınlar, evde zakkum üretip ev ekonomisine katkı sağlayacak
YEREL HABERLER Kadınlar, evde zakkum üretip ev ekonomisine katkı ...
Rektör Çamsarı’dan iddialarla ilgili yeni açıklama
YEREL HABERLER Rektör Çamsarı’dan iddialarla ilgili yeni açıklama
MEÜ Rektörü Prof. Dr.Çamsarı: Mersin'de koronavirüs vakaları artıyor
YEREL HABERLER MEÜ Rektörü Prof. Dr.Çamsarı: Mersin'de koronavirüs ...
Kır Çiçekleri projesinde 55 sporcu adayı belirlendi
YEREL HABERLER Kır Çiçekleri projesinde 55 sporcu adayı belirlendi
Toroslar'da şehitler için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Toroslar'da şehitler için mevlit okutuldu
Rektör Çamsarı: “Mersin, hızlı artış yaşanan illerden biri” MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Mersin’de son dönemde korona virüs pozitif vakalarında hızlı bir artış olduğunu belirterek, ilerleyişin hızlı olmasının üzücü olduğunu vurguladı Çamsarı, karantinanın ardından ikinci testi yaptırmak için MEÜ Hastanesine gelen pozitif hastaların test yapılmadan geri çevrildiği iddialarını araştıracağını, bir eksiklik varsa düzelteceğini söyledi
YEREL HABERLER Rektör Çamsarı: “Mersin, hızlı artış yaşanan illerden ...
Mersin'e kayıt için gelen üniversiteliler otogarda karşılanıyor
YEREL HABERLER Mersin'e kayıt için gelen üniversiteliler otogarda ...
Yürüyen kadının konuştuğu cep telefonunu alıp, kaçan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Yürüyen kadının konuştuğu cep telefonunu alıp, kaçan ...
Bozyazı’da polisler kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER Bozyazı’da polisler kan bağışında bulundu
Erdemli'de üretici pazarları yoğun ilgi görüyor
YEREL HABERLER Erdemli'de üretici pazarları yoğun ilgi görüyor
Mersin’deki tefeci operasyonunda 6 kişi tutuklandı Mersin'de tefecilik ve pos tefecilik yaparak haksız kazanç sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 kişiden 14'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Mersin’deki tefeci operasyonunda 6 kişi ...
Kapkaççıdan ilginç cevap: "Telefonu yerde buldum" Mersin’de yolda yürüyen kadının elindeki telefonu ’kapkaç’ yöntemiyle alıp, kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı Emniyet çıkışı hakkındaki iddiaları kabul etmeyen zanlı, telefonu da yerde bulduğunu iddia etti
YEREL HABERLER Kapkaççıdan ilginç cevap: "Telefonu yerde ...
Tarsus’ta uygulamada aranan 142 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Tarsus’ta uygulamada aranan 142 şahıs yakalandı
Karagöz ve Hacivat Yörük kıyafeti giydi, göçe katıldı
YEREL HABERLER Karagöz ve Hacivat Yörük kıyafeti giydi, göçe katıldı
Balayından dönen avukat çifte trafikte sözlü silahlı tehdit
YEREL HABERLER Balayından dönen avukat çifte trafikte sözlü silahlı ...
Tarsus'taki 'tefeci' operasyonunda tutuklu sayıyı 14'e yükseldi
YEREL HABERLER Tarsus'taki 'tefeci' operasyonunda tutuklu sayıyı ...
Gıda mühendisi paketleme bandından düşerek, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Gıda mühendisi paketleme bandından düşerek, hayatını ...
Akdeniz'e 'Engelli Gençlik Merkezi' yapılacak
YEREL HABERLER Akdeniz'e 'Engelli Gençlik Merkezi' yapılacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X