

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Abdülhamid Han gemimiz 7. nesil üst teknolojik gemimiz. Diğer gemilerden daha üst düzey teknolojiye sahip bu gemiyi ilk defa Türkiye olarak biz kullanacağız. Taşucu Limanı'mızda gemimizin sondaj öncesi tüm hazırlıkları bitirildi. Bugün Abdulhamid Han gemimizi mavi vatana yeni sondaj rotamız Akdeniz'e yolcu ediyoruz. Ülkemizdeki ilk petrol bulunan yer, bundan 135 yıl önce yine Akdeniz'deki unutmayın İskenderun'du. Bu defa da Abdulhamid Han gemimizi 'Ya Allah, Bismillah' diyerek Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna uğurlayacağız." dedi DHA-Flaş Haber Türkiye-Mersin

2022-08-09 15:04:10



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