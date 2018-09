Mert Günok, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun aday kadroya davet edilen kalecilerin eleştirilmesi üzerine yaptığı 'kaleci yok' açıklamasına ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"Kaleci yok dersem kendime ve diğer arkadaşlarıma saygısızlık etmiş olurum. Kaleci yok tabiri aslında aslında mecazi bir anlam taşıyor. Kendisine saygı duymak zorundayız. Futbolcu olarak bu konuda fazla topa girme şansımız yok. Tek yapacağımız çalışmaya devam etmek. Milli takım kalesi son dönemde sık sık değişiklik yaşadı. Bir sonraki kampta belki tüm kaleci kadrosu değişebilir. Burada iyi oynamaya devam ettiğim sürece çağırılacağımı düşünüyorum. Herkes milli takımdan davet bekler, ben de bekliyorum. Daha önce 6 kez A milli oldum, oynadığım dönemlerde genellikle milli takıma çağırıldım. Şimdi tekrar oynamaya başladım. Ben tekrar çağırılacağıma inanıyorum."

"KALEYİ ALMAK BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLMADI"

Medipol Başakşehir'in teklifini yedek kalmak değil oynamak için kabul ettiğini belirten Mert, şöyle konuştu:

"Volkan Babacan, milli takım kalecisi ve uzun süredir kaleyi koruyor, ben de kendime güveniyordum. Burayı seçmemde en büyük etken oynayabilme şansımın daha yüksek olduğunu düşünmemdi. Nitekim bu sezon da oynamaya başladım. Hocamın verdiği şansı iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Kaleyi aldım. Artık sezon sonuna kadar ilk hedefim bu kaleyi korumak. Bu kaleyi korurken de aynı zamanda milli takım kalesine de geçmek. Volkan senelerdir bu kaleyi koruyan bir kaleci. Bir anda bir değişiklik kolay olmazdı. Bu senenin başından itibaren oynamam nasipmiş. Ben kaleyi kaptırmamak için o da tekrar kaleyi almak için çalışıyor. Güzel bir arkadaşlığımız var."

Mert Günok, Volkan Babacan'ın yedek kalmasının sürpriz olarak görülmesi yorumları hakkında ise "Son 2-3 senedir medyayı takip etmemeye çalışıyorum. Kaleyi almak için çalışmalarıma devam ettim. Buraya yedek oturmak için gelmedim. Hocamın verdiği şansı iyi değerlendirdiğimi düşündüğüm için kaleyi almak benim için sürpriz olmadı. 'Bana niye kaleyi verdiler? Volkan bu takımın kalecisi' tarzı düşüncem hiçbir zaman olmadı. Ben kendime güvenerek, kendimi bilerek devam ettim ve bu kaleyi aldım." değerlendirmesinde bulundu.

"BU SENE PAROLAMIZ YİNE ŞAMPİYONLUK"

Medipol Başakşehir'in şampiyonluk için sezona başladığını aktaran 29 yaşındaki file bekçisi, "Tabii ki bunu şimdiden söylemek kolay değil. Biz şampiyonluk için yola çıktık. Bu sene parolamız yine şampiyonluk. Sezona da kötü başlamadık, bir mağlubiyet aldık. İyi de oynuyoruz. Bizim oynadığımız oyunlar zeminle de alakalı. Saha zeminlerinin pek iyi olmadığını gördük. Tabii bu mazeret değil. Bu sene şampiyonluk yolunda rakiplerimizin Avrupa maçları da var. Bizim Avrupa maçlarımız yok, bu sene bizim için biraz daha avantaj olabilir. Bu sene umarım o sene olur." şeklinde konuştu.

Süper Lig'in en iyi savunma hatlarından birine sahip olduklarının altını çizen Mert, Kasımpaşa maçında yediği ve tartışılan ikinci golde ise hatalı olmadığını düşündüğünü belirterek, "Görüntüleri defalarca izledim. Kolay bir pozisyon olmadığını düşünüyorum. Hakem hocalarımızla da konuştum. Bizim oyuncularımızın hepsi topa bakarken bana şarj yapan Kasımpaşa oyuncusu önce bana bakıyor. Bana bakıp önümü kesmeye geldi, benim sıçrayışımı engelledi. Ben onu itip topa gitsem büyük ihtimalle penaltı olurdu." yorumunu yaptı.

"YABANCI OYUNCUYA KRİTER OLMASI LAZIM"

Medipol Başakşehir kalecisi, gündemde olan yabancı oyuncu kuralı tartışmaları hakkında ise görüşlerini şöyle açıkladı:

"Yabancı oyuncu sınırsız da olabilir ama bence bir kriter olması lazım. Bir kriter olursa daha kaliteli yabancı oyuncular gelebilir. Azaltmak ya da çoğaltmak değil de belirli bir kriterle yabancı oyuncuların Türkiye'ye gelmesi daha mantıklı. Kaliteli yabancı demek ligin de kalitesini arttırmak demektir."

"FENERBAHÇE'DE OYNATILMADIĞIM ÇOK DÖNEM OLDU"

Mert Günok, "Fenerbahçe'de uzun yıllar yedek beklemenin kariyerin için bir olumsuzluk oluşturduğunu düşünüyor musun?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"Uzun bir Fenerbahçe geçmişim var. Fenerbahçe'de oynatılmadığım çok dönem oldu. Oynamam gereken ve oynamadığım dönemler oldu. Bu nedenle Fenerbahçe'de maç sayım az gözüktü. Medipol Başakşehir'de 4 senedir oynayan ve A Milli Takım'ın kalesini koruyan bir kaleciden kaleyi aldım. Çalışmalarımın değerini gören bir hoca ile çalışıyorum. Farklı bir hoca ile çalışsaydım belki yine o şansı bulamayabilirdim. Dört yıldır oynayan ve A milli olan bir kaleciyi kenara oturtup, diğer kaleciyi oynatmak kolay bir karar değil. Her takımda, her zaman, her şeyin benim elimde olduğunu düşünmüyorum. Bazı kararlar bizi oynatan hocaların elinde. Önceki takımlarımda da bulmam gereken şansı, bu sene daha erken buldum."

