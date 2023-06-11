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Merve Dizdar: Milli sporcu gibi hissediyorum

Cannes Film Festivali'nde 'Kuru Otlar Üstüne' ile 'En İyi Kadın Oyuncu' seçilen Merve Dizdar, gelen yorumlardan son derece memnun olduğunu söyledi. Dizdar, “Kendimi milli sporcu gibi hissediyorum. Uluslararası kupa almış gibiyim” dedi. Merve Dizdar, özel hayatıyla ilgili olarak ise "Şu an hayatımda kimse yok ama aşka kapalı da değilim” açıklamasını yaptı

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  • Merve Dizdar: Milli sporcu gibi hissediyorum - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Kuru Otlar Üstüne’ filmiyle 76'ncı Cannes Film Festivali’nde 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında 'Altın Palmiye'ye layık görülen Merve Dizdar, Etiler’de görüntülendi.

    Oturduğu mekânda tebrikleri kabul eden Merve Dizdar'ın mutluluğu objektiflere yansıdı. Çıkışta muhabirlerin sorularına yanıtlayan Dizdar, “Çok mutluyum. Daha kendime yeni yeni gelebiliyorum. Bir yandan çalışıyorum. Şu anda hayatımda her şey çok hızlı” dedi.
  • Merve Dizdar: Milli sporcu gibi hissediyorum - Magazin haberleri

    Kadın oyuncular arasında Türk sinemasının en prestijli ödülünü kazanan Merve Dizdar, “Ödülle hayatınızda bir şeyler değişti mi?” sorusunu “Değişen bir şey olmadı ama herkes çok mutlu oldu. Ben de bu yüzden kendimi çok mutlu hissediyorum. Bu tek başıma mutlu olabileceğim bir şey değil. Herkesin gözünde çok mutlu olduklarını hissediyorum. Çünkü uluslararası bir başarı olduğu için herkes mutlu. Ben değil, bir başkası da olsa insanlar mutlu olurdu diye düşünüyorum” diye cevapladı.

    Ödül konuşması nedeniyle bir kesim tarafından eleştirilen Merve Dizdar, bunun hatırlatılması üzerine “Canları sağ olsun... Diyecek bir şeyim yok” dedi. Konuşması yazılı metinden okuyan Dizdar, bu yöndeki eleştirilere ise “Konuşmamı yazdım. Benim için normal bir şey” diye konuştu.

    İleriye doğru kariyer planlaması yapmadığını ifade eden Merve Dizdar, “Üretmeye odaklıyım. Bu böyle devam edecek. Ödül almak beni baskı altında bırakmıyor. En ufak işimden en büyük işime kadar aynı özveriyle çalışıyorum. En iyisini yapmaya odaklıyım” ifadelerini kullandı.
  • Merve Dizdar: Milli sporcu gibi hissediyorum - Magazin haberleri

    Birçok kesimden tebrik mesajları alan Merve Dizdar’a Cem Yılmaz’ın “İleride ben bu kadınla oynamışım diyebileceğim” sözleri hatırlatıldı. Bu sözler karşısında mutluluk duyduğunu ifade eden Dizdar, bu konuda şunları söyledi: Ben çok seviyorum, iyi hissettirdi. Bir sürü sanatçı dostum güzel yorumlarda bulundu. Halktan çok güzel yorumlar geldi. Benim için bir tarifi yok. Gerçekten insanların gözünde o mutluluğu görüyorum. Kendimi milli sporcu gibi hissediyorum. Uluslararası kupa almış gibiyim.
  • Merve Dizdar: Milli sporcu gibi hissediyorum - Magazin haberleri

    Merve Dizdar, özel hayatı hakkında da konuştu. Kalbinin boş olduğunu söyleyen Dizdar, “Özel hayatım hakkında konuşamıyorum. Çünkü ben de bilmiyorum. Hayatımda spesifik bir şey yok. Şu an hayatımda kimse yok ama aşka kapalı da değilim” dedi.

 

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