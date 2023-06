24 Mayıs 2003'te Letonya'nın başkenti Riga'da 26 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen 48'inci Eurovision Şarkı Yarışması'nda Sertab Erener, 'Everyway That I Can' adlı şarkıyı seslendirdi.

Sertab Erener, 167 puanla birinci oldu.

Bu yarışmada en iyi diğer derecelerimiz şöyle;

• Manga (2010)

We Could Be the Same

* İkincilik

• Şebnem Paker & Grup Etnik (1997)

Dinle

* Üçüncülük