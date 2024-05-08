Met Gala'ya damga vuran gizemli kadın Mona Patel'in hareket eden kıyafeti

Gecenin en dikkat çekici isimlerinden biri Hint iş insanı ve yatırımcı Mona Patel'di. Çoğu kişi tarafından tanınmamasına rağmen herkesin dönüp bir kere daha baktığı isim, üzerinde kelebekler bulunan elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.