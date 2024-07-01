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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Meta, AB Dijital Piyasalar Yasası’na uymamakla suçlanıyor - Teknoloji Haberleri

        Meta, AB Dijital Piyasalar Yasası’na uymamakla suçlanıyor

        Facebook'un ana şirketi Meta Platforms, AB rekabet düzenleyicileri tarafından yeni reklam modeline uymadığı gerekçesiyle suçlanıyor. Model, kullanıcıların izlemeyi kabul edenlerin reklam gelirleriyle finanse edilen ücretsiz bir hizmet almasını sağlıyor, ancak kişisel verilerin birleşimine onay verme zorunluluğu getiriyor.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 01.07.2024 - 13:34 Güncelleme: 01.07.2024 - 13:37
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        Meta'ya AB'den soruşturma
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        Facebook ve Instagram gibi sosyal medyanın önde gelen uygulamalarının ana şirketi Meta, Avrupa Birliği (AB) rekabet düzenleyicileri tarafından, yeni tanıtılan Dijital Piyasalar Yasası’na (DMA) uymamakla suçlanıyor.

        Özellikle Meta’nın “ödeme veya onay” modeli üzerinde duruluyor. Bu modele göre kullanıcılar, izlenmeyi kabul edenlerin reklam gelirleriyle finanse edilen ücretsiz hizmetlere erişebiliyorlar.

        "KİŞİSEL VERİLERİN BİRLEŞİMİNE ONAYA ZORLUYOR"

        Ancak bu ikili seçenek, kullanıcıları kişisel verilerinin birleşimine onay vermeye zorluyor ve Meta’nın sosyal platformlarının eşdeğer, daha az kişiselleştirilmiş bir sürümünü sunmuyor. AB rekabet başkanı Margrethe Vestager, kullanıcıların verileri üzerinde kontrol sahibi olma ve daha az kişiselleştirilmiş reklam deneyimi seçme hakkının önemini vurguladı.

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