Meta ve Vodafone'dan 5G iş birliği

Meta (Instagram’ın sahibi) ve Vodafone, 11 Avrupa mobil ağında kısa video teslimatını optimize ederek ağ verimliliğini artırıyor. Bu işbirliği, kullanıcı deneyimini fazla etkilemeden ağ kapasitesini artırmayı amaçlıyor.

Instagram, TikTok ve YouTube gibi platformlardaki video içeriği talebi, mobil ağlardaki veri kullanımının hızla artmasına neden oluyor. Ericsson’un 2024 Mobilite Raporu’na göre, küresel mobil trafiği 2024’ün ilk çeyreğine kadar geçen 12 ayda %25 arttı ve video, 2023 sonunda tüm mobil trafiğin %73’ünü oluşturdu. Meta ve Vodafone’un işbirliği, bu büyüyen talebi karşılamak ve ağ kaynaklarını daha verimli kullanmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

ADİL PAYLAŞIMIN 'PRAGMATİK BİR YOLU'

Vodafone da dahil olmak üzere telekom operatörleri, şebekeleri yükseltme maliyetini üstlenmek zorunda kaldıklarından şikayet ederken, bundan yararlanan büyük teknoloji şirketleri (Big Tech) ücretsiz bir yolculuk elde ediyor.

AB'nin Big Tech'in 5G yatırımına katkıda bulunmasını sağlama çabası geçen yıl durdu ve yıl sonundan önce yeniden canlanma şansı yok. Vodafone, Meta gibi platformlarla ortaklık kurmanın adil paylaşım konusundaki tartışmayı ele almanın "pragmatik bir yolu" olduğunu belirtti.

Meta’nın Ağ Mühendisliği Başkan Yardımcısı Gaya Nagarajan, video optimizasyonunun sınırlarını zorlamak için Vodafone gibi yenilikçi ortaklarla çalışmaya kararlı olduklarını ifade etti. İspanya’nın Telefonica şirketi de geçen hafta kendi ağlarında video trafiğini optimize etmek için Meta ile çalıştığını açıkladı.