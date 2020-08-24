Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Trakya kesiminin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının biraz artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, Marmara Bölgesinde kuzeydoğudan orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
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