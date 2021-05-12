Yağış yok, sıcaklıklar artıyor 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANKARA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu