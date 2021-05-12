Yağış yok, sıcaklıklar artıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemHava DurumuMeteoroloji'den son dakika açıklaması! Yağış yok, sıcaklıklar artıyor - Hava Durumu
ABONE OL

Meteoroloji'den açıklama! Yağış yok, sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin tamamı az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Kuzey, iç ve doğu bölgelerinde sıcaklıklar 2 ila 5 derece artacak.

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Yağış yok, sıcaklıklar artıyor - Hava Durumu
Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TEM Otoyolu'nda feci kaza: Bariyere çarpan otomobilin motoru fırladı, sürücü öldü
GÜNDEMBariyere çarpan otomobilin motoru fırladı: 1 ölü
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Instagram'ın İsrail sansürüne tepki
GÜNDEMAK Parti Sözcüsü Çelik'ten Instagram'ın İsrail ...
Ramazan Bayramı saat kaçta kılınacak? İl il 2021 Ramazan Bayramı namazı saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir
GÜNDEM2021 Ramazan Bayramı saat kaçta kılınacak?
İhlas suresi Türkçe okunuşu ve anlamı: İhlas suresi faziletleri neler?
GÜNDEMİhlas suresi faziletleri neler?
Bayram namazı kılınacak mı? Diyanet açıkladı: Bayramda camiler açık mı? Ramazan Bayramı namazı...
GÜNDEMBayramda namaz kılınacak mı? Diyanet açıkladı!
En güzel Ramazan Bayramı mesajları 2021... Resimli, dualı, hadisli, ayetli Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri
GÜNDEMEn güzel Ramazan Bayramı mesajları 2021...
İran sınırında atlı gruba müdahale edildi, bölgede 21 kilo eroin ele geçirildi
GÜNDEMİran sınırında atlı gruba müdahale edildi
Fetih suresi Türkçe okunuşu nedir? Fetih suresi Türkçe anlamı
GÜNDEMİşte Fetih suresinin Türkçe okunuşu!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Engelliler Haftası mesajı
GÜNDEM Altun'dan Engelliler Haftası mesajı
Doğu Türkistan'da neler oluyor?
GÜNDEMDoğu Türkistan'da neler oluyor?