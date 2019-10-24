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HaberlerGündemMeteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 8 il için sağanak alarmı - HABERLER

Meteoroloji'den 8 il için sağanak uyarısı

HABERTURK.COM

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı sağanak yağışların etkisi altında. Diğer bölgelerde ise parçalı bulutlu hava hakim

hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Osmaniye'nin güney kesimleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ANKARA °C, 23°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli

ANTALYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

TRABZON °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

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