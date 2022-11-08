Metrelerce yükseklikte iple önlem aldı!

Sultangazi'de 2 kişinin metrelerce yüksekte yaptığı çatı tamiri korkuttu. Bir kişi, beline uzun bir ip bağladı ve diğer ucunu kendisini bekleyen diğer kişiye bıraktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre, ilçede bir apartmanın çatısını onarmak için çatıya çıkan iki kişiden biri, çatının en ucuna kadar geldi.