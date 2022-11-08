Metrelerce yükseklikte iple önlem aldı!

Sultangazi'de 2 kişinin metrelerce yüksekte yaptığı çatı tamiri korkuttu. Bir kişi, beline uzun bir ip bağladı ve diğer ucunu kendisini bekleyen diğer kişiye bıraktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
DHA'nın haberine göre, ilçede bir apartmanın çatısını onarmak için çatıya çıkan iki kişiden biri, çatının en ucuna kadar geldi.
SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Aşağıya düşmemesi için güvenlik önlemi alması gereken kişi, kendisini tehlikeye atarak, beline uzun bir ip bağladı ve diğer ucunu kendisini bekleyen kişiye bıraktı.
Kişi, çatının oluğunu temizleyerek, onarımını gerçekleştirirken, arkasında bekleyen kişi ise ipi sıkıca tutarak güvenlik önlemi aldı. O anlar ise, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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