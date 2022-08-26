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Haberler Gündem Eğitim Tarih Mezopotamya Uygarlıkları İsimleri, Konu Anlatımı ve Özeti: Mezopotamya'da Kurulan Uygarlık Hangileri, Özellikleri Neler?
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Mezopotamya Uygarlıkları isimleri, konu anlatımı ve özeti: Mezopotamya'da kurulan uygarlık hangileri?

Mezopotamya; Fırat ile Dicle nehirleri arasında kalan bölgeye verilen isimdir. Birçok medeniyetin doğuşuna ve yıkılışına ev sahipliği yapmış olan Mezopotamya, bu özelliği sebebiyle medeniyetlerin beşiği olarak adlandırılmaktadır. Dünya kültürünün başlangıcı olarak görülen Mezopotamya Uygarlıkları hangileridir? Uygun iklimi ve tarıma imkân veren verimli topraklarıyla dikkat çeken Mezopotamya’da kurulan uygarlıklar nelerdir? Mezopotamya Uygarlıkları tarihi hakkında merak edilen tüm hususlara değindiğimiz içeriğimizi sizler için hazırladık.

Mezopotamya Uygarlıkları İsimleri, Konu Anlatımı ve Özeti: Mezopotamya'da Kurulan Uygarlık Hangileri, Özellikleri Neler?
Mezopotamya Uygarlıkları İsimleri, Konu Anlatımı ve Özeti
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Ödevleri için araştırmalar yapan öğrencilerin de yararlanabilmesi için, Mezopotamya Uygarlıkları konu anlatımı müfredatına uygun olarak ele aldığımız Mezopotamya Uygarlıkları Özeti başlığımızı yazımızın devamında bulabilirsiniz.

İşte, Mezopotamya Uygarlıkları özellikleri ile alakalı tüm detaylar…

Mezopotamya Uygarlıkları Özeti

Özellikle bölgeye gerçekleştiren göçlerin neticesinde kurulan dünyanın en eski ve en köklü medeniyetleri olan Mezopotamya Uygarlıkları isimleri şu şekildedir:

Sümerler (M. Ö. 4000 – M. Ö. 2000)

  • Mezopotamya’da ortaya çıkan uygarlıkların ilkidir.
  • M.Ö. 3000 yılında çivi yazısını icat etmişlerdir. Bu özellikleri ile Sümerler; Mezopotamya uygarlıkları arasında önemli bir yere sahiptir.
  • Site adı verilen şehir devletlerinden oluşan bir yapıyla yönetim sürmüşlerdir. En önemli şehirleri; Ur, Uruk, Nippur ve Kiş olarak söylenebilir.
  • Tam bir çemberin 360 derece olduğunu bulan Sümerler; geometri ve matematiğin temellerini atmıştır.
  • Astronomide yaşanan gelişmelerin neticesinde ay yılına dayalı takvimi icat etmişlerdir.
  • Güneş sistemine ait olan beş adet gezegeni gözlemlemişler ve burçları bulmuşlardır.
  • Urgakina Kanunları adında, tarihin ilk yazılı kanunları hazırlanmıştır.
  • Ziggurat adı verilen yüksek katlı tapınaklar inşa etmişlerdir.
  • Yazılı edebiyat yine bu dönemde oluşturulmuştur. Gılgamış Destanı, Yaratılış Destanı ve Tufan Destanı en önemli yazılı eserlerdendir.
  • Çok tanrılı bir dine inanmışlardır.
  • Yaklaşık olarak 2000 yıl tarih sahnesinde kalmışlar ve M. Ö. 2000 yılında Elamlar tarafından yıkılmışlardır.

Akadlar (M. Ö. 2334 – M. Ö. 2150)

  • Sami kökenli bir uygarlık olan Akadlar, Güney Mezopotamya’da kurulmuştur.
  • Başkentleri Agade şehridir.
  • Kral Sargon döneminde bir imparatorluk haline gelmiştir.
  • Sümerlerin aksine merkezi otoriteye önem vermişler ve tüm coğrafyayı tek bir merkezden yönetmeyi hedeflemişlerdir.
  • Savaşçı bir topluluktur.
  • Tarihte ilk kez devamlı ve sürekli bir ordu kurmuşlardır.
  • Kral Sargon’un ölümün ardından zayıflayan Akadlar; Sümerler tarafından M. Ö. 2150 tarihinde yıkılmıştır.

Elamlar (M. Ö. 3000 – M. Ö. 646)

  • Sami kökenli olan Elamların başkenti Sus şehridir.
  • Tarım topraklarına sahip olmak arzusuyla Sümer ülkesini işgal ederek, Sümerlere son vermişlerdir.
  • Zengin yeraltı kaynaklarına sahip olan Elamlar; bu özellikleri sebebiyle sık sık saldırılara uğramışlardır.
  • İran medeniyetinin ortaya çıkmasında önemli bir yere sahiptirler.
  • Tarımsal faaliyet, süsleme ve güzel sanatlar alanında önemli gelişmeler göstermişlerdir.
  • M.Ö. 646 yılında Asurlular tarafından yıkılmışlardır.

Asurlar (M. Ö. 2025 – M. Ö. 612)

  • Sahip oldukları ticari kolonilerle büyük bir imparatorluk haline gelmişlerdir.
  • Başkentleri Ninova’dır.
  • Yazının Anadolu coğrafyasına gelmesi Asurlar aracılığıyla olmuştur.
  • Tarihte bilinen ilk kütüphane Asurlar tarafından kurulmuştur.
  • İlk kez süvari birliğini kurmuşlardır.
  • Çok tanrılı bir dine inanan Asurların en büyük tanrısının ismi Marduk’tur.
  • Kabartma ve heykeltıraşlıkta önemli gelişmeler kaydetmişlerdir.

Babiller (M. Ö. 1894 – M. Ö. 595)

  • Devletin kurucusu Sumu-Abum’dur.
  • Sümerlerin etkisinde bir medeniyet kurmuşlardır.
  • Babil Kulesi inşa edilmiştir.
  • Dünyanın ilk sistemli yasası olarak bilinen Hammurabi Kanunları bu dönemde yapılmıştır.
  • Haftayı 7 güne bölmüşlerdir.
  • Abaküs, Babiller tarafından icat edilmiştir.
  • Burçlar, 12 bölüme ayrılmıştır.
  • Ay ve Güneş tutulmasının devirli olduğu Babiller tarafından keşfedilmiştir. Aynı zamanda Güneş saati icat edilmiştir.
  • 60 tabanlı sayı sistemi kullanılmıştır. 1 saatte 60 dakikanın, 1 dakikada 60 saniye olmasının sebebi Babillere dayanmaktadır.
  • Babil Krallığı’na Persler tarafından son verilmiştir.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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