Mezopotamya Uygarlıkları İsimleri, Konu Anlatımı ve Özeti

Ödevleri için araştırmalar yapan öğrencilerin de yararlanabilmesi için, Mezopotamya Uygarlıkları konu anlatımı müfredatına uygun olarak ele aldığımız Mezopotamya Uygarlıkları Özeti başlığımızı yazımızın devamında bulabilirsiniz.

İşte, Mezopotamya Uygarlıkları özellikleri ile alakalı tüm detaylar…

Mezopotamya Uygarlıkları Özeti

Özellikle bölgeye gerçekleştiren göçlerin neticesinde kurulan dünyanın en eski ve en köklü medeniyetleri olan Mezopotamya Uygarlıkları isimleri şu şekildedir:

Sümerler (M. Ö. 4000 – M. Ö. 2000)

Mezopotamya’da ortaya çıkan uygarlıkların ilkidir.

M.Ö. 3000 yılında çivi yazısını icat etmişlerdir. Bu özellikleri ile Sümerler; Mezopotamya uygarlıkları arasında önemli bir yere sahiptir.

Site adı verilen şehir devletlerinden oluşan bir yapıyla yönetim sürmüşlerdir. En önemli şehirleri; Ur, Uruk, Nippur ve Kiş olarak söylenebilir.

Tam bir çemberin 360 derece olduğunu bulan Sümerler; geometri ve matematiğin temellerini atmıştır.

Astronomide yaşanan gelişmelerin neticesinde ay yılına dayalı takvimi icat etmişlerdir.

Güneş sistemine ait olan beş adet gezegeni gözlemlemişler ve burçları bulmuşlardır.

Urgakina Kanunları adında, tarihin ilk yazılı kanunları hazırlanmıştır.

Ziggurat adı verilen yüksek katlı tapınaklar inşa etmişlerdir.

Yazılı edebiyat yine bu dönemde oluşturulmuştur. Gılgamış Destanı, Yaratılış Destanı ve Tufan Destanı en önemli yazılı eserlerdendir.

Çok tanrılı bir dine inanmışlardır.

Yaklaşık olarak 2000 yıl tarih sahnesinde kalmışlar ve M. Ö. 2000 yılında Elamlar tarafından yıkılmışlardır.

Akadlar (M. Ö. 2334 – M. Ö. 2150)