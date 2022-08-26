İlk Çağ Nasıl Başladı ve Ne Zaman Bitti?

İşte, İlk Çağ ile alakalı tüm detaylar…
İlk Çağ Hangi Tarihler Arasındadır?
İlk Çağ ya da Antik Çağ; MÖ. 3200 ile MS. 375 yılları arasını kapsamaktadır. Peki, tarihin en uzun çağı olarak kaynaklarda yerini alan İlk Çağ nasıl başladı? İlk Çağ; önemli bir antik çağ uygarlığı olan Sümerlerin, MÖ. 3200 yılında yazıyı icat etmeleri ile başlamıştır. İlk Çağ’ın sona ermesiyle ilgili olarak ise iki temel görüş bulunmaktadır. Bunlardan ilki MS.375 yılında gerçekleşen Kavimler Göçü’nü İlk Çağ’ın sonu olarak kabul ederken; ikincisi ise bu tarihi MS.476 yılında Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılışı olarak ifade etmektedir.
İlk Çağ Özellikleri
Yazının icadı ile başlamış olan tarihi çağların ilki olan İlk Çağ özellikleri şu şekilde listelenebilir:
- MÖ. 3200 yılında yazının bulunmasıyla başlayıp, MS.375 Kavimler Göçü ile sona ermektedir.
- İlk Çağ ya da Antik Çağ; yazının bulunması sebebiyle yazılı tarihin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Yine bu dönemde yazı, dünyanın önemli bir bölümüne yayılmıştır.
- Bu çağın en belirgin geçim kaynağı tarım ve ticarettir. Kral ve İpek Yolu devrin en önemli ticaret yollarıdır.
- Alfabe, para ve takvim gibi önemli buluşlar bu dönem gerçekleşmiştir.
- İlk Çağ uygarlıklarının kurmuş oldukları siyasi yapılar, şehir devleti ya da merkezi imparatorluklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Asya’da Hun İmparatorluğu, Avrupa’da Roma İmparatorluğu ve Çin’de ortaya çıkan Çin Hanedanlığı İlk Çağ’ın en büyük imparatorluklarındandır.
- Dini yaşamda çok tanrılı dinler dikkat çekmektedir. İlk Çağ’ın ilerleyen safhalarında Yahudilik ve Hristiyanlık gibi tek tanrılı dinler de doğmuştur fakat bu dinler pek fazla yaygın hale gelmemiştir.
- Antik Çağ toplumlarında kölelik oldukça yaygındır ve sınıf ayrılıkları belirgindir.
- Günümüz sömürgecilik faaliyetlerinin temelleri bu çağda ortaya çıkan kolonicilik ile atılmıştır.
- Ege ve Yunan şehir devletlerinde ilkel demokrasi olarak tarif edebileceğimiz bir yönetim şekli ortaya çıkmıştır. Bu durum da bu bölgedeki düşün faaliyetlerinin önünü açmıştır. Felsefe, matematik, coğrafya gibi alanlarda önemli eserler verilmiştir.
- Thales, Platon, Aristoteles, Pisagor, Heredot, Hipokrat gibi düşünür ve bilim insanları İlk Çağ’ın öne çıkan isimlerindendir.
İlk Çağ Uygarlıkları İsimleri
İlk Çağ ya da Antik Çağ birbirinden farklı coğrafyalarda birden fazla uygarlığa ev sahipliği yapmış olan bir dönemdir. Şimdi gelin, ilk Çağ uygarlıkları isimleri nelermiş birlikte göz atalım.
- Hattiler (MÖ.2500 – MÖ.1700)
- Hititler (MÖ.1650 – MÖ.700)
- Frigyalılar (MÖ.750 – MÖ.676)
- İyonlar (MÖ.1200 – MÖ.745)
- Urartular (MÖ.900 – MÖ.700)
- Lidyalılar (MÖ.687 – MÖ.548)
- Sümerler (MÖ.4000 – MÖ. 2000)
- Akadlar (MÖ.2334 – MÖ.2150)
- Elamlar (MÖ.3000 – MÖ.646)
- Asurlar (MÖ.2025 – MÖ.612)
- Babiller (MÖ.1894 – MÖ.595)
- Mısır Uygarlığı (MÖ.3150 – MÖ.333)
- Fenike Uygarlığı (MÖ.1500 – MÖ.539)
- Girit Uygarlığı ( MÖ.3200 – MÖ.1500)
- Miken (Aka) Uygarlığı ( MÖ. 2000 – MÖ.1200)
- Yunan Uygarlığı (MÖ.1200 – MÖ. 377)
- Med İmparatorluğu (MÖ.678 – MÖ. 549)
- Pers İmparatorluğu (MÖ.550 – MÖ. 334)
- Hint Uygarlığı (MÖ. 4000 – günümüz
- Çin Uygarlığı (MÖ. 2400 – günümüz)
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