İlk Çağ Anadolu Uygarlıkları İsimleri, Konu Anlatımı ve Özeti

Konuyla ilgili araştırmalar yapan öğrencilerin de faydalanabilmeleri adına İlk Çağ Anadolu Uygarlıkları konu anlatımı formatına uygun olarak hazırladığımız yazımızı sizler için hazırladık. İşte, İlk Çağ Anadolu Uygarlıkları isimleri hakkındaki tüm detaylar…
İlk Çağ Anadolu Uygarlıkları
İlk Çağ Anadolu Medeniyetleri; Hattiler, Hititler, Frigyalılar, Lidyalılar, Urartular ve İyonyalılar olmak üzere 6 tanedir. Dünya tarihinde önemli izler bırakmış olan İlk Çağ Anadolu Uygarlıkları tarihleri ve özellikleri ise şu şekilde listelenebilir:
Hattiler (M. Ö. 2500 – M. Ö. 1700)
- Anadolu’ya gerçekleştirilen göçler neticesinde bölgeye gelen Hattiler hakkındaki bilgiler oldukça kısıtlıdır.
- Hattiler ismine ilk kez Mezopotamya yazıtlarında rastlanmış ve Anadolu coğrafyası yaklaşık 1500 yıl boyunca Hatti ülkesi olarak isimlendirilmiştir.
- Anaerkil bir aile yapısına ve savaşçı bir özelliğe sahiplerdir.
- Hattilere ait olan eserlerin büyük bir kısmı Alacahöyük’te bulunmuştur.
- Öne çıkan Hatti eserleri; bronz, altın ve gümüş gibi değerli madenlerden yapılmıştır.
- Hatti uygarlığına ait olan çeşitli süsleme ve bezeme tekniklerine Anadolu’nun farklı bölgelerinde de rastlanmıştır. Bu durum da bizlere bu uygarlığın gelişme seviyesiyle alakalı bilgi vermektedir.
Hititler (M. Ö. 1650 – M. Ö. 700)
- M.Ö. 2000’lerde Anadolu’ya gelerek Kızılırmak çevresine yerleşmişler ve M. Ö. 1650 yılında büyük bir devlet olarak tarih sahnesine çıkmışlardır.
- Başkentleri, bugün Çorum yakınlarında bulunan Hattuşaş kentidir.
- Tarih içinde Yukarı Mezopotamya’ya kadar genişlemiş ve bir imparatorluk halini almışlardır.
- Hitit tarihinin en önemli gelişmelerinden birisi de Mısır ile gerçekleşen savaşın sonunda imzalanan Kadeş Antlaşması’dır. M. Ö. 1296 yılında imzalanan bu anlaşma; tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmadır.
- M.Ö. 1200’lü yıllarda Anadolu’ya gerçekleşen göçler neticesinde parçalanan Hititler; M. Ö. 700’de Asurlular tarafından yıkılmıştır.
Frigyalılar (M. Ö. 750 – M. Ö. 676)
- M.Ö. 1200 – 800 yılları arasında Anadolu’ya gelmişler ve siyasi birliklerini M. Ö. 750 yılında kurmuşlardır.
- Frigya’nın başkenti Gordios’tur ve şehir adını Frigya kralı Gordion’dan almıştır.
- Tarım, dokumacılık ve hayvancılık alanından gelişmişlerdir.
- Ticaret yollarının üzerinde bir bölgeye yerleşmiş olmaları sebebiyle gelişmiş bir ticari hayata sahip olmuşlardır.
- Fenike alfabesini kullanmışlardır.
- Frig edebiyatı ilk hayvan hikâyelerinin (fabl) kaynağı olarak kabul edilmektedir.
İyonlar (M. Ö. 1200 –M. Ö. 745)
- On iki farklı şehir devleti olarak yaşamışlardır.
- Sanat, bilim ve kültür alanında gelişmişlerdir.
- Dünyanın yedi harikasından biri olarak gösterilen Artemis Tapınağı bu dönemde inşa edilmiştir.
- Ticaret alanında birçok farklı kültürle etkileşim içinde olmuşlardır.
- Demokratik bir yapıya sahip olmaları sebebiyle düşünce hayatında da ön plana çıkmışlardır. Pisagor, Hipokrat, Diyojen ve Heredot gibi önemli düşünürler ve bilim insanları bu dönemde yaşamışlardır.
Urartular (M. Ö. 900 – M. Ö. 600)
- Başkentleri Tuşpa’dır.
- Taş işçiliğinde gelişmiş bir uygarlıktır. Van Kalesi bu dönemde inşa edilmiştir.
- Zengin demir, gümüş yataklarına sahip olan Urartular; maden işleme sanatında gelişmiştir.
Lidyalılar (M. Ö. 687 – M. Ö. 548)
- Kral Giges tarafından kurulan Lidyalıların başkenti Sardes’tir.
- Ticaretin gelişmesi adına Efes ile Mezopotamya arasında Kral Yolu’nu yapmışlardır.
- Tarihte parayı ilk kez kullanan uygarlık olarak karşımıza çıkan Lidyalılar; ticarette kolaylık sağlanması için, altın ve gümüş gibi değerli madenleri içeren ilk madeni parayı icat etmişlerdir ve bu şekilde takas yönteminin kullanımı azalmıştır.
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