MHP 12'si il 140'ı ilçe olmak üzere 152 belediye başkan adayını açıkladı. MHP Iğdır Belediye Başkan adayı İsa Yaşar Tezel oldu. 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi vatandaşlar MHP Iğdır Belediye Başkan adayı İsa Yaşar Tezel kimdir? sorusuna cevap arıyor. İşte İsa Yaşar Tezel ile ilgili detaylar...

İSA YAŞAR TEZEL KİMDİR?

İşte, İsa Yaşar Tezel ile ilgili detaylar:

İsa Yaşar Tezel 1956 yılında Iğdır’da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Iğdır’da tamamladı. 1980 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu.

Iğdır’da vekil öğretmen olarak başladığı iş hayatına İmar İskan Bakanlığı, DSİ, Maliye Bakanlığı’nda devam etti. 1987 yılında TRT’ye geçti. TRT’de Reklâm Dairesi Başkanlığında ve TRT Ankara Radyosu Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ