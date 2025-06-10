MHP'li Tamer Osmanağaoğlu: Devlet Bahçeli demek binlerce yıllık devlet aklı demektir

MHP Genel Sekreter Yardımcısı, İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu sosyal medya platformu “x” hesabından yaptığı paylaşımda “Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli ‘nin 7 yıl önce yaptığı tespitleri anlamsız bulanlar bugün ABD’nin içinde can çekiştiği sosyal ve siyasi buhrana şaşırmaktadırlar!” ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan olaylar kamuoyunda tartışılmaya devam ederken MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin 7 yıl önce yaptığı açıklamalar tekrar gündeme geldi. MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu X hesabından yaptığı paylaşımda MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin 16 Eylül 2017 tarihinde yaptığı açıklamaya dikkat çekerek “Lider özüyle de sözüyle de yol gösterendir. Öngörü sahibi olan, dağın ardındakini görendir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli ‘nin 7 yıl önce yaptığı tespitleri anlamsız bulanlar bugün ABD’nin içinde can çekiştiği sosyal ve siyasi buhrana şaşırmaktadırlar!” ifadelerine yer verdi.

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BAHÇELİ DEVLETLİ ANLAYIŞIN YEGÂNE TEMSİLCİSİDİR

“Halbuki ortada şaşılacak bir durum yoktur. Çünkü Devlet Bahçeli demek binlerce yıllık devlet aklı demektir.” ifadelerini kullanan Osmanağaoğlu “Yusuf Has Hacib’in ifadesiyle o “nice bulanık işi el sürünce süzen, nice ters düğümü bakınca çözen.” devletli anlayışın yegâne temsilcisidir.” dedi.