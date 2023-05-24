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Microsoft Build 2023'te heyecan yaratan yapay zekâ yenilikleri

Microsoft Build, büyük bir etkinlik olacak şekilde şekillendirdiği yapay zeka odaklı bir etkinlik düzenledi. Şirket, Windows 11, Microsoft 365 ve daha fazlası dahil olmak üzere uygulamalarında ve hizmetlerinde AI kullanımını nasıl genişlettiğine dair birkaç duyuru yaptı. Bunların arasında en önemlilerinden bir tanesi ise ChatGPT yatırımının getirdiği yenilik oldu. İşte şirketin Windows 11 güncellemelerinden yeni yapay zekâ eklentilerine kadar Microsoft Build 2023’ten büyük duyurular...

Microsoft Build 2023'te heyecan yaratan yapay zekâ yenilikleri

Tüm dünya yapay zekâ konuşurken, üretken AI her geçen gün hayatımızın içerisinde daha fazla yer almaya başlarken, önde gelen teknoloji devlerinden Microsoft gerçekleştirdiği organizasyon ile yapay zekâ odaklı yeni projelerini hayata geçireceğini açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için Microsoft Bulut'a yönelik yeni yapay zekâ çözümlerini sunan Microsoft, şimdi de birçok farklı yeni eklentiyi ve yapay zekâ çözümünü Microsoft Build 2023 etkinliğinde duyurdu.

İşte firmanın duyurduğu, Microsoft Copilot AI kişisel asistanından, yeni yapay zekâ eklentilerine ve ChatGPT yatırımına kadar duyurulan büyük gelişmeler:

MICROSOFT 11'E YAPAY ZEKÂLI YARDIMCI PİLOT (AI COPILOT) GELİYOR

Microsoft, Copilot adlı AI kişisel asistanını Windows 11'de sunmaya başlıyor. Bu, Microsoft'un zaten Edge, Office uygulamaları ve GitHub arasında bir araya topladığı yardımcının aynısı olarak gözükse de Windows 11'de yapay zekâlı bu sistemin sunulması tüm dikkatleri üzerine topladı. Artık Windows 11'in görev çubuğunda hayatına devam edecek bu AI asistan, içine tıkalndığında kullandığınız uygulamalardan herhangi birindeki metni özetlemesini, yeniden yazmasını ve açıklamasını ve bilgisayarınızın ayarlarını değiştirmesini isteyebileceğiniz Copilot kenar çubuğu olarak görev yapacak. Yapılan açıklamada şirket, özelliği daha fazla kullanıcıya sunmadan önce önümüzdeki ay herkese açık olarak test etmeye başlayacağını belirtti.

Bunun yanı sıra, cihazların pil ömrünü tüketmeden yüksek kaliteli ses dinlemeyi sağlayan düşük enerjili ses özelliği Bluetooth LE desteği de dahil olmak üzere Windows 11'e gelen birkaç küçük güncelleştirmenin de olduğu vurgulandı. Microsoft ayrıca, canlı altyazılarda 10 yeni dil ve lehçe desteği, sesi gerçek zamanlı olarak transkripte eden özelliği ve Windows 11'deki yerel RGB kontrolleri için destek eklediğini açıkladı.

ARTIK EKLENTİLERİ DESTEKLEYECEK

Microsoft'un 365 Copilot'u ile ilgili paylaşacağı büyük haberlerden bir tanesi de artık eklentileri destekleyecek olması... AI yardımcısı, artık Teams ileti uzantıları, Power Platform bağlayıcıları ve ChatGPT teknolojisini kullanan araçlar dahil olmak üzere üç ana eklenti türünü destekleyecek. Ayrıca, Atlassian ve Adobe eklentileri gibi düzinelerce üçüncü taraf eklentisi arasından seçim yapılabilecek.

Ek olarak, Microsoft, tüm Copilot ve Bing Chat eklentilerini OpenAI'nin ChatGPT için kullandığı standartla oluşturacağını da açıkladı.

MICROSOFT EDGE'E, 365 COPILOT ENTEGRASYONU

Microsoft, 365 Copilot ürününü 2015 yılında Microsoft tarafından üretilen ve Windows 10 ile birlikte varsayılan tarayıcı olarak üretilen Edge tarayıcısında da sunmaya başlayacak. Tarayıcının kenar çubuğunda yer alacak olan araç, Outlook, Word, Excel ve diğerleri gibi Microsoft 365 uygulamalarındaki projeler üzerinde çalışmanıza yardımcı olmak için görüntülenen sitedeki içeriği kullanabilecek.

BING ARTIK CHATGPT'NİN VARSAYILAN ARAMA MOTORU!

Dünyayı kasıp kavuran yapay zekâlı chatbot, ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI firmasına yaptığı milyarlarca dolarlık yatırımın ardından Microsoft'un burada söz sahibi olması çok da şaşırtıcı bir durum olmayacaktı. Şirketin yaptığı büyük açıklamalar arasında ChatGPT'nin varsayılan arama motorunun Microsoft Bing olacağı da yer aldı.

Bugünden itibaren ChatGPT Plus kullanıcıları, sohbet robotunun yanıtlarına eklenen Bing tarafından ortaya çıkarılan alıntıları görmeye başlayacak.

Microsoft daha önce Bing için OpenTable ve WolframAlpha eklentilerini kullanıma sunacağını duyurmuş olsa da, havuzu büyük ölçüde genişletiyor. Bing yakında Expedia, Instacart, Kayak, Klarna, Redfin, TripAdvisor, Zillow ve daha fazlasının eklentilerini destekleyecek.

WINDOWS TERMINAL'E DE YAPAY ZEKÂ YÜKSELTMESİ

Windows Terminal, GitHub Copilot ile tümleştirme yoluyla yapay zeka destekli bir sohbet robotuna sahip oluyor. GitHub Copilot kullanan geliştiriciler artık sohbet robotunu doğrudan Terminal'in içinden farklı işlemler gerçekleştirebilir hale gelecek. Bununla birlikte şirket, yapay zeka tarafından oluşturulan uygulama inceleme özetlerini Microsoft Store'a getiriyor ve yapay zeka kullanan Windows uygulamalarını vurgulamak için yeni bir AI Hub'ı kullanıma sunuyor.

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