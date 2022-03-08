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Migros’tan kadınlara pozitif ayırımcılık “Eşitliğe Değer”

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde haberturk.com’un sorularını yanıtlayan Migros Ticaret A.Ş. İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı Olcay Yılmaz Nomak “Migros olarak cinsiyet ve fırsat eşitliğini esas alan politikalarımız çerçevesinde işe alımlarda ve terfilerde eşitler arasında kadın adaylara öncelik veriyoruz” dedi. Nomak toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını güçlendirmek amacıyla kadın girişimcilere destek verdiklerini, “Eşitliğe Değer” başlığı altında eğitimler düzenlediklerini, kadınların iş ve özel hayat dengelerinin iyi kurulması adına da “Mutlu Anne Takip Sistemi” başlattıklarını sözlerine ekledi.

Migros’tan kadınlara pozitif ayırımcılık “Eşitliğe Değer”


İnsanlık tarihi kadar eski bir mücadele alanı olan kadın hakları konusunda önemli aşamalardan geçilmiş olsa da, bugün hala toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliği, toplumda farkındalık yaratılması gereken önemli bir konu. Özellikle iş dünyasında kadınların işgücüne aktif katılımı ile istihdamının artırılması, özlük hakları ve ücret konusunda kadın-erkek eşitliği, kadınların üst yönetime dahil olması, liderlik konusunda önündeki engellerin kaldırılması gibi başlıklarda ilerleme sağlamak daha gelişmiş toplumlar oluşturmak için şart. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Migros Ticaret A.Ş. İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı Olcay Yılmaz Nomak toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliği konularına yaklaşımlarını ve projelerini haberturk.com’a anlattı. “Migros olarak, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların çalışma hayatına katılımını desteklemeyi öncelikli sürdürülebilirlik hedeflerimiz arasında konumlandırıyoruz” diyen Nomak işe alım ve terfilerde kadın adaylara öncelik verdiklerinin altını çizdi.

Olcay Yılmaz Nomak
Olcay Yılmaz Nomak

MUTLU ANNE TAKİP SİSTEMİ

Migros, Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle son günlerde sıkça gündeme gelen cinsiyet ve fırsat eşitliği konularında nasıl bir anlayış benimsiyor?

Migros olarak, cinsiyet ve fırsat eşitliği, her dönemde öncelikli kurumsal politikalarımız arasında yer almış ve IK süreçlerimizde belirleyici olmuştur. Bu alandaki politikalarımız doğrultusunda, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların çalışma hayatına katılımını desteklemeyi öncelikli sürdürülebilirlik hedeflerimiz arasında konumlandırıyoruz. Faaliyetlerimizi ‘Birleşmiş Milletler İş Hayatı ve İnsan Kaynakları Rehber İlkeleri’ne ve ‘ILO Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi’ne uyumlu bir şekilde sürdürüyoruz.

Migros kadın istihdamı konusunda hangi noktada bulunuyor ve buna ilaveten kadın istihdamı yaratmak ve çoğaltmak amacıyla yürütülen programlarınız var mı?

Farklı kademelerde görev yapan 20 bin kadın çalışanıyla Türkiye’de en fazla kadın istihdamı yaratan şirketler arasında ilk sıralarda yer alıyoruz. Cinsiyet ve fırsat eşitliğine dayalı politikalarımız doğrultusunda, tüm çalışanlarımızın; kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunuyor, kariyer planlamalarını mevcut görevleri, yetkinlikleri ve gelişim alanlarına göre yaptığımız detaylı çalışmalar sonucunda gerçekleştiriyor, hiçbir şekilde cinsiyet ayrımı gözetmiyoruz. Bununla birlikte, iş görüşmelerimizde ayrımcı ve cinsiyetçi sorular sorulması tamamen yasaktır. Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik eğitimlerle kurum kültürümüzde yer alan eşitlikçi yaklaşımı perçinlemeye çalışıyoruz. Kadınların iş ve özel hayat dengelerinin iyi kurulması, iş hayatındaki başarıları ve devamlılıkları konusunda büyük öneme sahip. Özellikle annelik dönemlerinde zorluk yaşayabildikleri için Mutlu Anne Takip sistemi başlattık ve hamilelikten doğum sonrasına her süreçlerinde bilgi ve eğitim desteği sağlıyoruz.



KADIN ADAYLARA ÖNCELİK

Cinsiyet ve fırsat eşitliği konusundaki önyargıları yıkmak adına kadın istihdamı kadar, kadın yönetici oranı da önemli. Rakamsal olarak bu konuda hangi noktadasınız, hedeflediğiniz bir oran var mı?

Ülkemizdeki en yüksek sayıda kadın yönetici sayısı ve oranına sahip şirketlerden biriyiz ve bu alanda ödüllerimiz var. Bununla birlikte, Türkiye çapındaki 2.500’ü aşkın mağazamızda en az bir kadın yöneticimizin olmasını hedefliyoruz. Bu hedefi desteklemek için, pek çok program hayata geçiriyor, eğitimler düzenliyoruz. Sadece potansiyel kadın adaylardan oluşan Mağaza Yönetici Adayı grupları oluşturuyoruz. Gelecekteki yöneticilerimizi yetiştirdiğimiz ‘Liderlik Yolu’ eğitim programımızın katılımcılarının yüzde 42’si kadın çalışanlarımızdan oluşuyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği denildiğinde akla ilk gelen meselelerden biri de 'özlük hakları' ile 'eşit işe eşit ücret' başlığı oluyor... Bu konudaki kurumsal politikanız nedir?

Cinsiyet ve fırsat eşitliğini esas alan politikalarımız çerçevesinde, çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlıyor ve kariyer planlamalarını cinsiyet ayrımı yapmadan, mevcut görevleri, yetkinlikleri ve gelişim alanlarını göz önünde bulundurarak detaylı çalışmalarla gerçekleştiriyoruz. Migros Kariyer Tarifleri uygulamasıyla her görev için gereken yetkinlikler detaylı bir şekilde tanımlayarak, tüm mağazalarda ve idari birimlerde görev alan çalışanlara kariyerlerini adil ve objektif bir şekilde yönetme imkânı sağlıyoruz. İşe alımlarda ve terfilerde ise “Eşitler arasında kadın adaylara” öncelik veriyoruz.
Hamile çalışanlarımızın yasal hakları, sağlıklı beslenme, çocuk gelişimi, doğum sonrası iş hayatına dönüş gibi süreçler hakkında kısa eğitim ve video içerikleri ile desteklenen Mutlu Anne hamile takip sistemi uygulaması ile yeni anneleri bu yolculukta destekliyoruz. İşe döndüklerinde adaptasyonlarının daha kolay olması için desteklerimizi sürdürüyoruz. Sosyal platformumuz Msosyal’de kurduğumuz Kadınlar Kulübü ile kadın çalışanlarımıza özel konuların paylaşımının yapılmasına destek veriyoruz.
Ayrıca “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” eğitimleri ile, bu kavramı toplumda ve kurum kültürümüzde güçlendirmek amacıyla hazırladığımız “Eşitliğe Değer” isimli eğitim serisi ile hem mevcut hem de yeni işe başlayan çalışanlarımıza eğitimler veriyoruz.

Her ne kadar geçmişe kıyasla farklı bir noktada olunsa da hala kadınların bazı meslekleri icra etmelerine önyargı ile bakılıyor. Bu meseleye bakış açınız nedir ve önyargıları değiştirmek adına projeleriniz var mıdır?

Kadınların her alanda yeni meslekler edinmelerini destekliyoruz. Örneğin, Kasaplık da bu alanlardan biri. Kadın çalışanlarımıza verdiğimiz kasap uzmanlık eğitimleri ile yeni bir meslek kazanmalarını sağlıyoruz. Bu uygulamamız sayesinde kadın kasaplarımızın sayısını 209’a yükselttik. Türkiye’de yüzde 1 ortalaması olan kadın kasap oranı, Migros’ta yüzde 7.7’ye çıkıyor. Migros olarak, kadın çalışanlarımız için, kariyer hedeflerinde yeni fırsatlar yaratmayı; kadını odağına alan projelerimizle cinsiyet eşitliğini desteklemeyi sürdüreceğiz.



HEDEF 3 YILDA 1 MİLYON KADIN 

Hem ekonomik hem sosyal anlamda toplumlar için en önemli başlıklardan biri de kadın girişimcilerin desteklenmesi. Bu alandaki proje ve faaliyetlerinizden bahseder misiniz?

Kadınların iş dünyasında desteklenmesi için tüm kadın kooperatifleriyle iletişim halindeyiz. Tarım alanındaki kadın girişimcileri desteklemek adına Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliği ile ‘Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı’nı gerçekleştiriyoruz. Tarım sektöründen uzmanlar ve başarılı girişimcilerle, Migros pazarlama yöneticilerinin konuşmacı olarak katıldığı toplantılarda sektör tüm boyutlarıyla ele alınarak, kadın girişimcilerin büyümelerine ve güçlenmelerine yardımcı olacak bilgiler aktarılıyor. Son bir yılda çalıştığımız kadın kooperatiflerinin sayısını dört katına çıkardık. Satış standartlarımıza uygun ürettikleri tüm ürünleri alıyor ve kadın kooperatiflerine Aile Kulüpleri’nde sertifikalı mesleki eğitimleri veriyoruz.

Migros olarak cinsiyet ve fırsat eşitliği noktasında ileriye dönük hedefleriniz, taahhütleriniz nelerdir?

Üst düzey görevlerde yer alan kadın yönetici oranını daha da artırmak amacıyla önemli bir adım atarak; Avrupa’da kurulan, yetenekli kadın iş gücünü perakende ve tüketici malları sektörüne çekmeyi; kadın liderlerin sayısını, etkilerini ve itibarlarını artırmayı amaçlayan en büyük oluşumlardan biri olan LEAD Network’ün ‘CEO Taahhüdü’nün destekçisi olduk. Böylece, 2023 yılına kadar üst düzey kadın yönetici oranımızı 5 puan artırmayı taahhüt ettik. Ayrıca, Yönetim Kurulumuzun imzasıyla takip ettiğimiz bir de üst yönetimde kadın oranımızı 2026 yılına kadar yüzde 33’e kadar çıkarılması hedefimiz bulunuyor.
Ayrıca, Migros Aile Kulübü ve Migros Perakende Akademisi güç birliğinde hayata geçirilen Kadın Akademisi ile üyelerimizin kişisel gelişim eğitimleri, hobi edinmeleri ve mesleki eğitimler gibi birçok alanda destek olurken, işini kurma noktasına gelen kadınların çalışma hayatına katılımlarına ve ürettikleri ürünleri pazarlamalarına da destek oluyoruz. Bu akademi aracılığıyla 3 yılda 1 milyon kadına ulaşmayı hedefliyoruz.

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