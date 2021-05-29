Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Muğla Milas'taki orman yangınları, ormanın kahramanlarının yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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