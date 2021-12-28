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Milli piyango yarım bilet ikramiyesi ne kadar? Milli piyango yarım bilet ne kadar kazandırıyor?

Yeni yıla Milli Piyango büyük ikramiyesini kazanma hayali kuran birçok vatandaş 2022 Milli Piyango ikramiyesini araştırıyor. Tam, yarım veya çeyrek bilet olarak satışa sunulan biletlerden yarım bilet alan vatandaşlar Milli Piyango yarım bilet ikramiyesini araştırıyor. İşte Milli piyango yarım bilet ikramiyesi hakkında...

Milli piyango yarım bilet ikramiyesi ne kadar? Milli piyango yarım bilet ne kadar kazandırıyor?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için, tam, yarım ve çeyrek olmak üzere 3 farklı seçenekte biletlerini satışa çıkardı. Peki, Milli Piyango çeyrek bilet ikramiyesi ne kadar? İşte Milli piyango yılbaşı özel çekilişi çeyrek bilet ikramiyesi

MİLLİ PİYANGO YARIM BİLET İKRAMİYESİ NE KADAR?

Tam bilet alanlar 120 milyon liralık ikramiyenin tamamını, yarım bilet alanlar ikramiyenin yarısını, çeyrek biletler ikramiyenin 4'te birini kazanıyor.

YILBAŞI TAM, YARIM, ÇEYREK BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Bu yıl idarenin belirlediği fiyatlara göre tam bilet 120, yarım bilet 60, çeyrek bilet 30 liradan satılıyor. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, 31 Aralık tarihine kadar satışta yer alacak.

120 milyon liralık büyük ikramiyenin çeyrek bilete çıkması halinde 4 kişi yeni yıla milyoner olarak girebilecek.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI VE MPİ BİLETİ SORGULAMA

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