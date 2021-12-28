Bir yılbaşı klasiği olan Milli Piyango çekilişi merakla bekleniyor. Yeni yıla bir haftadan az bir süre kalmasıyla Milli Piyango yılbaşı çekilişine dair araştırmalar hız kazandı. Dev ikramiye ile ilgili hayaller kurulmaya başlandı. Peki Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta başlıyor? Milli Piyango çekilişi bilet sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar...