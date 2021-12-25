Milli Piyango 2022 Yılbaşı Çekilişi öncesi geri sayım sürüyor. Milli Piyango sonuçları arasında en çok merak edilenlerin başında ise Milli Piyango 2022 Yılbaşı Çekilişi bilet fiyatları merak edilip araştırılıyor. Peki, 2022 MPİ Yılbaşı Özel Çekilişi tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları ne kadar?



MİLLİ PİYANGO 2022 YILBAŞI SONUÇLARI BURADA OLACAK