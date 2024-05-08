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        Haberler Dünya Ortadoğu Mısır'dan "büyük ülkelere" Gazze çağrısı

        Mısır'dan "büyük ülkelere" Gazze çağrısı

        Mısır, İsrail saldırıları dolayısıyla Gazze Şeridi'nin maruz kaldığı durumla ilgili olarak "büyük" diye nitelendirdiği ülkelere "güçlü bir duruş" sergileme çağrısında bulunarak, uluslararası toplumun İsrail ordusunun Refah kentine kara saldırısı başlatmasını engelleyememesini kınadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 02:26 Güncelleme: 08.05.2024 - 02:26
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        Mısır'dan "büyük ülkelere" Gazze çağrısı
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        Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ülkesini ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Lübnan Özel Temsilcisi Jean-Yves Le Drian ile Kahire'de bir araya geldi.

        AA'nın haberine göre; görüşme sırasında Şukri, İsrail saldırıları dolayısıyla Gazze'deki durumun aşırı tehlikeli hale geldiği konusunda uyarıda bulunarak, uluslararası toplumun İsrail'in Refah bölgesine karadan saldırı başlatmasını engelleyememesini kınadı.

        Bakan Şukri, "büyük" olarak nitelendirdiği ülkeler ile etkin taraflara, Gazze'nin maruz kaldığı durum konusunda daha güçlü ve etkili bir duruş sergilemeleri, açıklamalar ve çağrılarla yetinmemeleri çağrısında bulundu.

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        İsrail ordusu, dün sabah Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

        LÜBNAN'DA CUMHURBAŞKANI ACİLEN SEÇİLMELİ

        Lübnan ile ilgili olarak ise Şukri, "Lübnan'da uzun zamandan beri cumhurbaşkanının seçilememesi krizinin üstesinden gelmek için ortak çabaların yoğunlaştırılması" çağrısında bulundu.

        Şukri, Lübnan'ın bu krizden kaynaklanan artan zorluklarla baş edebilmesi için cumhurbaşkanının acilen seçilmesinin önemini vurguladı.

        Görüşme sırasında Mısır ve Fransa, Lübnan'ın güvenliğini, istikrarını ve egemenliğini desteklemek amacıyla istişare ve koordinasyonu sürdürme ve Lübnan halkına mevcut krizin üstesinden gelmelerine ve cumhurbaşkanlarını seçmelerine yardımcı olmak için her türlü desteği sağlama konusunda mutabakata vardı.

        LÜBNAN'DAKİ CUMHURBAŞKANI KRİZİ

        Lübnan'da, 31 Ekim 2022'de görev süresi sona eren Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yerine gelecek ismi belirlemek için Mecliste yapılan oylamalardan bugüne kadar sonuç çıkmadı.

        Eski Cumhurbaşkanı Avn da 31 Ekim 2016'da Mecliste düzenlenen 46'ncı oturumun sonunda seçilebilmişti.

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