Mısır Dışişleri Bakanı ve AB temsilcisi, İsrail'in Refaha kara saldırısına karşı olduklarını açıkladı

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ikili, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Ekonomi Forumu kapsamında bir araya geldi.

Gazze'deki savaşın bitmesi için uluslararası ve bölgesel taraflarla gerçekleştirdikleri görüşmelerin sonuçlarını değerlendiren ikili, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine kara saldırısı başlatmasına karşı olduklarını belirtti.

Görüşmede Borrell, İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir takası için devam eden görüşmeler hakkında bilgi aldı.

Şükri de Avrupa Birliği ve uluslararası aktörlerin Refah'a kara saldırısını önlemek için İsrail'e baskı yapması ve Gazze Şeridi sakinlerinin zorla yerinden edilmesi senaryosunu uygulamaya yönelik her türlü girişimi durdurması için harekete geçmesinin önemine dikkati çekti.