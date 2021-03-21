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Mohamed Hadid: Gigi’nin ismi Nur, Bella’nın ismi de Hayriye

Ünlü modeller Gigi ve Bella Hadid’in babası, milyarder iş adamı Mohamed Hadid, Ayasofya ve Sultanahmet Camii’nde namaz kıldı. 5 çocuğunun da Arapça isimleri olduğunu söyleyen Hadid, “Gigi’nin ismi Nur, Bella’nın ismi de Hayriye” dedi

Mohamed Hadid: Gigi Hadid'nin ismi Nur, Bella Hadid’in ismi de Hayriye - Magazin haberleri
İHA

Gigi Hadid ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid, Türkiye’ye geldi. Sultanahmet’te bir otele yerleşen Hadid, Ayasofya ve Sultanahmet Camii’nde namaz kaldı. Hadid’e gezisinde Evrim Kırmızıtaş Başaran, Ömer Faruk Başaran, iş adamı Hüseyin Çelik ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç eşlik etti. Bol bol fotoğraf çekilen Hadid, camilerin mimarisi ve tarihi hakkında bilgi aldı.

Milyarder iş adamı Mohammed Hadid geziden önce kaldığı otelde basına açıklamalarda bulundu. Yıllardan beri Türkiye’ye geldiğini söyleyen Hadid, Suriye’nin İdlib kentinde 7 yaşından 9 yaşına kadar Arapçasını geliştirmek için yaşadığını söyledi. İskenderun’da da bir süre kaldığını dile getiren Hadid, Türkiye’ye 20. kez geldiğini ifade etti.

"ÇOCUKLARIMLA GELECEĞİM"

Türkiye’nin muhteşem bir ülke olduğunu kaydeden Hadid, "Türkiye’yi çok seviyorum. Yemeklerine bayılıyorum. O kozmopolit atmosferi yaşamak çok hoşuma gidiyor. Manzara inanılmaz. Dünyanın en güzel ülkelerinden biri. Bir dahaki sefer çocuklarımla geleceğim. Türkiye’nin güzel yerlerini birlikte keşfedeceğiz. Bodrum gittiğim yerlerden bir tanesiydi. Bundan sonra diğer yerlere de gitmek istiyorum. Alaçatı, Antalya, Kapadokya ve Gaziantep gibi yerlere de gitmek istiyorum. Özelikle Gaziantep'e gitmek istiyorum. Zeugma Müzesi'ni merak ediyorum. Ziyaret edeceğim" dedi.

"BURASI İNANILMAZ BİR ÜLKE"

Gazetecilerin "Türkiye’de en çok nereyi beğendiniz?" sorusunu yanıtlayan Hadid, "Burası inanılmaz bir ülke. Kültürün ve tarihin harmanlandığı bir yer. O yüzden tek bir yeri söylemek o kadar zor ki. İstanbul’da müzeler, saraylar, camiler var. Hepsi birbirinden güzel. Her köşeden insan birbirinden gizli hazineleri keşfediyor. Bu çerçevede burada 4-5 hafta geçirebilirsiniz. O yüzden tek bir yeri söylemek haksızlık diye düşünüyorum" diye konuştu.

Salı gününe kadar İstanbul’da olacağını söyleyen Hadid, "Salı gününden sonra ofise geri dönmem lazım. Los Angeles’a gideceğim. Bir dahaki sefere muhakkak çocuklarımı getireceğim. Sadece çocuklarımı değil, torunlarımı da getireceğim. Çok fazlalar. O yüzden sıra sıra getirmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"GIGI'NİN İSMİ NUR, BELLA'NIN İSMİ DE HAYRİYE"

Bütün çocuklarının Arapça ismi olduğunu söyleyen Hadid, “Marielle'nin ismi Zayn, Alan'ın ismi Emel, Gigi’nin ismi Nur, Bella’nın ismi de Hayriye. Çünkü annesinin adı Hayriye biz onu Bella Hadid diye biliyoruz ama diğer adı Hayriye. Gigi oğlunun adını da Khai koydu. Hayriye’nin kısaltılmışı oluyor. Oğlum Anwar Hadid'in adı da Enver. Benim adım Muhammet Enver. Oğlumun adı da Enver Muhammet. 5 çocuğumun Müslüman isimleri var” dedi.

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