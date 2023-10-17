Motorine büyük zam pompa satış fiyatına yansıdı
İsrail-Filistin çatışması 11. gününe girerken petrol fiyatlarındaki değişim sebebiyle akaryakıt fiyatlarında da yükseliş oldu. Motorine 2 lira 23 kuruş zam pompa satış fiyatına yansıdı
Petrol fiyatlarındaki değişim akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Benzin fiyatlarında şu anda bir değişim görülmezken gece yarısı itibarıyla motorin fiyatlarına 2 lira 23 kuruş zam pompa fiyatlarına yansıdı.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
İstanbul'da motorin litre fiyatı 39,62 TL olurken benzinin litresi ise ortalama 33,64 satılıyor. Ankara'da benzin litre fiyatı, 34.17 TL motorin litre fiyatı 37.90 TL'den satılıyor. İzmir'de ise benzin litre fiyatı 34.27 TL, motorin litre fiyatı: 38.05 TL oldu.