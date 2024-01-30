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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler MOTORİNE ZAM! Güncel 30 Ocak 2024 motorin, LPG ve benzin fiyatları Ankara, İzmir ve İstanbul güncel listesi - Merak Edilenler Haberleri

        Akaryakıta yeni zam! Güncel 30 Ocak benzin ve motorin fiyatları alış - satış tablosu

        Motorin fiyatlarına bugünden geçerli olmak üzere zam geldi. Zammın gelmesinin ardından gözler başta araç sahipleri olmak üzere gözler güncel motorin ve benzin fiyatlarına çevrildi. Peki, bugün yani 30 Ocak motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 30 Ocak güncel benzin ve motorin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2024 - 08:45 Güncelleme: 30.01.2024 - 08:45
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        1

        Motorin fiyatlarına geçtiğimiz gece yarısı bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Son zammın ardından gözler güncel motorin ve benzin fiyatlarını merak edip araştırıyor. Peki, bugün motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 30 Ocak güncel motorin fiyatları...

        2

        MOTORİN FİYATLARINA ZAM GELDİ!

        Motorinin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 1 lira 38 kuruş zam geldi.

        Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 41.63 lira, Ankara'da 42.36 lira, İzmir'de 42.57 lira, Adana'da 42.95 lira, Bursa'da 42.40 lira, Antalya'da 43.11 lira, Diyarbakır'da ise 43.18 lira oldu.

        3

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul Avrupa Yakası benzin litre fiyatı: 34,51

        İstanbul Avrupa Yakası motorin litre fiyatı: 37,16

        İstanbul Avrupa Yakası LPG litre fiyatı: 18,69

        4

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul Anadolu Yakası benzin litre fiyatı: 38.28

        İstanbul Avrupa Yakası benzin litre fiyatı: 38.36

        İstanbul Anadolu Yakası LPG litre fiyatı: 20.11

        İstanbul Avrupa Yakası LPG litre fiyatı: 19.85

        İstanbul Anadolu Yakası motorin litre fiyatı: 41.55

        İstanbul Avrupa Yakası benzin litre fiyatı: 41.62

        5

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Ankara benzin litre fiyatı: 39.03

        Ankara motorin litre fiyatı: 42.40

        Ankara LPG litre fiyatı: 20.29

        6

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir benzin litre fiyatı: 39.22

        İzmir motorin litre fiyatı: 42.54

        İzmir LPG litre fiyatı: 20.32

        7
        #brent petrol
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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