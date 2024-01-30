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Motorin fiyatlarına geçtiğimiz gece yarısı bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Son zammın ardından gözler güncel motorin ve benzin fiyatlarını merak edip araştırıyor. Peki, bugün motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 30 Ocak güncel motorin fiyatları...