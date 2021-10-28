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MPİ 28 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

28 Ekim MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda çekilişi yapılan 28 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. İşte 28 Ekim Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 28 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto'da heyecan bu akşam düzenlenen haftanın son çekilişiyle devam etti. Yurt genelinde milyonların şansını denediği Süper Loto'da kazandıran numaralar 21:30'da açıklandı!

28 EKİM 2021 SÜPER LOTO SONUÇLARI: 22 - 28 - 53 - 54 - 58 - 59

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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