MSB işçi alımı kura sonuçları bekleniyor! 2024 MSB işçi alımı kura çekimi ne zaman?
Milli Savunma Bakanlığı 1829 işçi alımı yapacağını açıkladı. Başvuruları 29 Nisan 2024 tarihine kadar İŞKUR üzerinden alınan MSB işçi alımı kura yöntemiyle gerçekleştirilecek. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından adaylar MSB işçi alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Bakanlık heyecanla beklenen MSB işçi alımı kura çekim tarihini duyurdu. İşte, 2024 Milli Savunma Bakanlığı (MSB) işçi alımı kura sonuçları isim listesi hakkında detaylar...
Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere açıktan 1829 sürekli işçi alımı yapılacak. Başvuru işlemleri 24-29 Nisan arasında tamamlanan MSB işçi alımı için kura çekim tarihi beklenmeye başlandı. Yayımlanan ilanda MSB işçi alımı kura sonuçlarının açıklanacağı gün duyuruldu. İşte, Milli Savunma Bakanlığı kura çekim tarih...
MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 10:00’da noter huzurunda yapılacaktır. Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.
İŞÇİ ALIMI SINAVLARI NASIL YAPILACAK?
Milli Savunma Bakanlığı sözlü sınavlarında adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilecek 70 puanın altındaki adaylar başarısız sayılacak. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası puanı bu puan üzerinden tespit edilecek.
Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan)
yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
MSB İŞÇİ ALIMI YAPILACAK KADROLAR
Elektronik Teknisyeni
İş Makineleri Operatörü
Kaynakçı
Frezeci
İnşaat Ustası
Ciltçi
Matbaa Teknisyeni
Sıhhi Tesisatçı
Marangoz
Ofset Baskı Operatörü
Kaloriferci
Elektrikçi
Kaynak Teknisyeni
Otomotiv Boya Ustası
Motor İmalat ve Bakım Onarım İşçisi
Terzi
Jeneratör Tamircisi
Şoför - Yük Taşıma
Fırın İşçisi