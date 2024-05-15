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        Haberler Spor Futbol Kenan Yıldız'dan Galatasaray itirafı! - Futbol Haberleri

        Kenan Yıldız'dan Galatasaray itirafı!

        Juventus'un ve milli takımımızın genç yıldızı Kenan Yıldız açıklamalarda bulundu. En büyük hayalini açıklayan Kenan Yıldız, Galatasaray itirafında da bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 23:32 Güncelleme: 15.05.2024 - 23:32
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        Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

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        "BURADA OYNAMAK İNANILMAZ"

        "Bayern Münih'ten ayrıldığımda benim için en iyi seçenek Juventus'tu. Burada oynamak inanılmaz. Burada oynayan oyuncular birer efsane. Bu tarif edilebilir bir duygu değil, rüya gibi."

        3

        "DEL PIERO İLE BULUŞTUĞUMDA TİTRİYORDUM"

        "Del Piero benim için bir idol, onu izlemek muazzam bir şeydi. Gol sevincime gelince... Geçen yıl alt yaş gruplarında başladım. Benim için harikaydı, bunu sürdürmeye çalıştım ve artık spontane hale geldi. Dün Del Piero'yu ilk kez gördüm ve gerçekten biraz titriyordum. Biraz konuştuk. Umarım böyle devam eder."

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        "ALLEGRI HARİKA BİR İNSAN"

        "10 numarayı herkes ister ancak şimdiye kadar bunun hakkında düşünmedim, o yüzden bir şey diyemem. Allegri ve takım arkadaşlarımla olan ilişkim harika. Harika bir takım ruhumuz var ve çok eğleniyoruz. Allegri benimle çok konuşuyor ve beni motive etmeye çalışıyor. Bazen onu anlayamıyorum, sonra tercüme ettiriyorum. Gerçekten harika bir teknik adam. Bence insanlar saç kestirme konusunu kötü bir şey olarak gördüler ama değildi. Benimle sakin bir şekilde konuştu. Sadece 'Saçını kestirebilirsin' dedi ve ben de yaptım. Bir problem değildi.

        5

        ALMANYA'YA ATTIĞI GOL

        "Almanya'ya attığım gol profesyonel olarak attığım ilk goldü. Soyunma odasına girerken gol attığıma inanamayarak titriyordum."

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        "HAYALİM BALLON D'OR"

        "En büyük hayalim hayalim herkesin de bildiği gibi Ballon d'Or kazanmak ama önce takım kazanmalı. Ronaldo, Messi, Del Piero, Zidane gibi oyuncuların bu ödülü aldığını gören her çocuk 'Ben de bunu yapmak istiyorum' der."

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        FAVORİLERİM ICARDI VE KAAN AYHAN"

        "Türkiye'deki favori takımımı açıklayamam fakat bu sezon Galatasaray şampiyon olacak gibi. Süper Lig'de favori oyuncularım Icardi ve Kaan Ayhan."

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