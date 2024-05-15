Taziyeleri kabul eden, sanatçının kızı Aslı Gökçer Oba, şunları kaydetti: Annem, hem meslek hem de özel hayatında, 'Hep çok sevdim, çok sevildim' dedi. 'O yüzden bir gün bana bir şey olursa sakın üzülmeyin. En çok o zaman ben üzülürüm' demişti. Bütün sevenlerinden ricam, üzülmeyin. Onun güzel günlerini, başarılarını, hepimizin hayatına dokunduğu noktaları kutlayalım.

Oyuncu Işıl Yücesoy da arkadaşı Gökçer'i tarif etmenin zor olduğunu vurgulayarak; "Bunca yıl zirvede kalmış, bunca yıl hayatını yalnız ve yalnız tiyatroya adamış. Bütün bunlar bir kenara, çok iyi bir anne, çok iyi bir dost, çok iyi bir arkadaştı. Türkiye'nin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.