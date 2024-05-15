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        Haberler Dünya Biden ve Trump kabul etti: Canlı yayında tartışma 27 Haziran'da

        Biden ve Trump kabul etti: Canlı yayında tartışma 27 Haziran'da

        ABD'de, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri için geri sayım sürüyor. Başkanlık Tartışmaları Komisyonu'nun belirlediği tarihlerdeki tartışmalara katılmayacağını bildiren ABD Başkanı Joe Biden, CNN International'ın davetini kabul etti. Eski ABD Başkanı ve Biden'ın 2024 seçimlerindeki rakibi Donald Trump da haber kuruluşunun davetine "Evet" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 19:33 Güncelleme: 15.05.2024 - 20:00
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        Biden ve Trump münazarayı kabul etti
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        ABD Başkanı Joe Biden ve 2024 seçimlerindeki rakibi Donald Trump canlı yayın tartışması teklifini kabul etti. CNN International, ikilinin 27 Haziran’da münazara için bir araya geleceğini duyurdu. İkinci canlı yayın tartışmasının 10 Eylül'de yapılacağı açıklandı.

        Biden, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Donald Trump bana karşı 2020'de iki tartışma kaybetti. O zamandan beri hiçbir canlı yayın tartışmasına katılmadı. Şimdi de benimle bir kez daha tartışmak istiyormuş gibi davranıyor… İki kez bile tartışabiliriz” dedi.

        ABD Başkanı daha sonra attığı tweet’te CNN’in teklifini kabul ettiğini söyledi.

        Trump da CNN’e verdiği demeçte “Cevabım evet, teklifi kabul ediyorum” diye konuştu.

        Trump, Truth Social adlı sosyal paylaşım platformunda yaptığı açıklamada, Biden ile haziran ve eylül ayında iki kez canlı yayında karşı karşıya gelmeyi kabul ettiğini belirtti.

        Trump, "Ben heyecan olsun diye ikiden fazla tartışma öneriyorum ve bunları, Biden kalabalıklardan korkmasına rağmen geniş bir alanda yapalım. Sadece zamanını söyle, orada olacağım. Gürültü çıkarmaya hazır olalım." ifadelerini kullandı.

        ABD’de Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti, 1976'da başkanlık tartışmalarını organize etmek, yayınların formatlarına ve hangi medya kuruluşlarınca yayınlanacağına karar vermek üzere Başkanlık Tartışmaları Komisyonu'nu (CPD) kurdu. Gelirini bağımsız bağışçılardan ve yayın kuruluşlarından aldığı ‘yayın bedellerinden elde eden CPD, tartışmaların yanı sıra tartışmalarla ilgili araştırma ve eğitici faaliyetlere destek sağlıyor. Komisyon, tartışmanın kurallarını da belirliyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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