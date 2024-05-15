ABD televizyonu CNBC'ye konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesine saldırılarıyla ilgili "gerekeni yapacaklarını" söyledi.

İsrail'de gerçekleşen röportajın bant yayınında Netanyahu, ABD'nin dillendirdiği endişelere rağmen İsrail'in, Refah'taki saldırısına devam edeceği mesajını verdi.

Biden İsrail'e hızlı silah sevkiyatı tasarısını veto edecek Haberi Görüntüle

Netanyahu, "Yapmamız gerekeni yapmak zorundayız." dedi.

ABD ile Refah konusunda "anlaşmazlık yaşandığını" kabul eden Netanyahu, ABD hükümetinin desteğini önemsediğini belirterek, "Bazen hayatta kalman ve geleceğini garanti altına alman için gerekeni yapman lazımdır." diye konuştu.

Netanyahu, eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın bir dönem İsrail'e silah ambargosu uyguladığını ve ABD Dışişleri Bakanı George Marshall'ın "İsrail'in bağımsızlığını desteklemediğini" hatırlattı. REKLAM "Kazanmak zorundayız, başka seçeneğimiz yok." diyen Netanyahu, "Ama biliyorsunuz ilk başbakanımız (David) Ben-Gurion, Amerikan muhalefetine rağmen İsrail Devleti'nin bağımsızlığını ilan etti." ifadesini kullandı. İsrail Başbakanı, uluslararası mahkemelerde kendisine açılan davalarla ilgili soruya ise, hedefin "kendisi değil İsrail devleti" olduğunu söyledi.