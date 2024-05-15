ABD Başkanı Biden, İsrail'e hızlı silah sevkiyatı öngören tasarıyı veto edecek

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın "İsrail'e hızlıca silah sevkiyatı yapılmasını" öngören tasarıyı Kongre'den geçmesi halinde veto edeceğini bildirdi.

Beyaz Saray, geçen hafta sonu Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi'ne sunduğu "İsrail Güvenlik Yardımı Destek Yasası" isimli tasarıya yönelik Biden'ın kararına dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, yönetimin İsrail'e yaklaşımının kasıtlı olarak çarpıtıldığına işaret edilerek, "Biden'ın tasarıyı Kongre'den geçmesi halinde veto edeceği" kaydedildi.

ABD İsrail'e silah sevkiyatı için harekete mi geçti? Haberi Görüntüle

Tasarının, ABD Başkanı'nın etkili bir dış politika yürütmesini olumsuz etkileyebileceği vurgulanan açıklamada, "Bu tasarı, Başkan'ın başkomutanlık ve dış ilişkileri yürütme yetkisi de dahil olmak üzere Anayasa'nın ikinci maddesi kapsamındaki yetkilerinin ihlali konusunda ciddi endişelere yol açabilir." ifadesi kullanıldı.

REKLAM

Açıklamada, ABD'nin İsrail'e desteğinde son derece kararlı olduğu yinelendi.