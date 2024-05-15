ABD İsrail'e 1 milyar dolarlık yeni bir silah sevkiyatı için harekete mi geçti?

Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD'de Joe Biden yönetimi Salı günü İsrail'e 1 milyar dolarlık yeni bir silah sevkiyatı için harekete geçti.

WSJ'nin haberi, ABD'nin İsrail'in Refah'a saldırı planları nedeniyle İsrail'e mühimmat sevkiyatını askıya almasının üzerinden bir hafta geçmeden geldi.

Kongre'den iki yardımcının dün yaptığı açıklamaya göre, Biden yönetimi İsrail'e 1 milyar dolardan fazla silah ve mühimmat içeren yeni bir paket göndereceğini söyledi.

8 Mayıs günü, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı bağlamında bu ülkeye yakında gönderilecek silahlarla ilgili bir değerlendirme sürecinde olduklarını ve bu süreç devam ederken bazı silahların sevkiyatını askıya aldıklarını doğrulamıştı.