Yürek yakan olay! Baba ve kızı ölü bulundu!

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Madran Mahallesi'ndeki eve gelen yakınları, Hüseyin Bulum (90) ile kızı Dudu Çürükkaya'nın (58) aynı odada hareketsiz yattığını gördü.

HAYATLARINI KAYBETTİKLERİ SAPTANDI

AA ve İHA'da yer alan habere göre olay yerine gelen sağlık ekibi, Bulum ve Çürükkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE ÇIKACAK

Cumhuriyet savcılığı tarafından yapılan olay yeri incelemesinin ardından Durdu Çürükkaya ve Hüseyin Bulum’un cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı.Baba ile kızının kesim ölüm nedenlerinin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.