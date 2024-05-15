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        Haberler Gündem Ankara Ankara'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Ankara'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

        Ankara'da arsa sahibi ile müteahhit arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 20:37 Güncelleme: 15.05.2024 - 20:37
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        Ankara'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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        İddiaya göre, emekli polis memuru M.Y, Etimesgut Topçu Mahallesi 1520 Sokak'ta, arsasına bina yapmak üzere anlaştığı müteahhit Kerem Kaya ile tartıştı.

        İskan alınamadığı için çıktığı belirtilen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.Y'nin tabancayla ateş açması sonucu Kaya ile tartışmayı ayırmaya çalışan mahalle sakini Erkan Yıldız yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.

        Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Yıldız, hastaneye sevk edildi.

        Mahalle sakinlerinden Ramazan Durmuş, olay anında evinde olduğunu ve 4 el silah sesini duyup dışarı çıktığını söyledi.

        Vurulan müteahhidin öldüğünü belirten Durmuş, bir kişinin de kolundan yaralandığını anlattı.

        Bu arada şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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