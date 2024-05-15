Galatasaray'dan Zaha ve Tete kararı!
Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da beklentilerin altında bir performans sergileyen Wilfried Zaha ve Tete'ye, İngiltere, Suudi Arabistan ve Brezilya'dan talipler olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetim ise transferin gözdesi olan iki yıldız için kararını verdi.
Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da gelecek sezonun planlaması da başladı.
Sarı-kırmızılıların sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Wilfried Zaha ve Tete, beklentilerin altında bir performans sergiledi.
Galatasaray yönetiminin, iki yıldızla yollarını ayırabileceği ve yaz döneminde gelecek teklifleri değerlendireceği belirtildi.
ZAHA'YA İNGİLTERE VE SUUDİ ARABİSTAN İLGİSİ
TRT Spor'un haberine göre; İngiltere ve Suudi Arabistan'dan birkaç takımın Zaha ile ilgilendiği ifade edildi.
TETE'Yİ PALMEIRAS İSTİYOR
Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılması beklenen bir diğer yıldız isim Tete'ye de ülkesi Brezilya'nın köklü kulübü Palmeiras'ın talip olduğu belirtildi.
Galatasaray yönetiminin Tete'yi kiralık olarak gönderebileceği de ifade ediliyor.