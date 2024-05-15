Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Zaha ve Tete kararı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Zaha ve Tete kararı!

        Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da beklentilerin altında bir performans sergileyen Wilfried Zaha ve Tete'ye, İngiltere, Suudi Arabistan ve Brezilya'dan talipler olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetim ise transferin gözdesi olan iki yıldız için kararını verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 16:08 Güncelleme: 15.05.2024 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da gelecek sezonun planlaması da başladı.

        2

        Sarı-kırmızılıların sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Wilfried Zaha ve Tete, beklentilerin altında bir performans sergiledi.

        3

        Galatasaray yönetiminin, iki yıldızla yollarını ayırabileceği ve yaz döneminde gelecek teklifleri değerlendireceği belirtildi.

        4

        ZAHA'YA İNGİLTERE VE SUUDİ ARABİSTAN İLGİSİ

        TRT Spor'un haberine göre; İngiltere ve Suudi Arabistan'dan birkaç takımın Zaha ile ilgilendiği ifade edildi.

        5

        TETE'Yİ PALMEIRAS İSTİYOR

        Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılması beklenen bir diğer yıldız isim Tete'ye de ülkesi Brezilya'nın köklü kulübü Palmeiras'ın talip olduğu belirtildi.

        6

        Galatasaray yönetiminin Tete'yi kiralık olarak gönderebileceği de ifade ediliyor.

        7

        24 yaşındaki Tete bu sezon 43 resmi maçta görev yapıp, 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı!
        Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan adayı!
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan adayı!
        Erkek arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
        Erkek arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
        Yürek yakan olay! Baba ve kızı ölü bulundu!
        Yürek yakan olay! Baba ve kızı ölü bulundu!
        Galatasaray, İlkay için nabız yokluyor
        Galatasaray, İlkay için nabız yokluyor
        Başından vurularak öldürüldü! Babası da gözaltına alındı
        Başından vurularak öldürüldü! Babası da gözaltına alındı
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Bakan Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması
        Ayten Gökçer'e veda
        Ayten Gökçer'e veda
        Isparta'daki uçak kazasında 57 kişi ölmüştü! 17 yıldır firariydi!
        Isparta'daki uçak kazasında 57 kişi ölmüştü! 17 yıldır firariydi!
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!
        Cannes gözyaşlarıyla başladı
        Cannes gözyaşlarıyla başladı
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi