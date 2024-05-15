Son dakika haberi Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Gizli tanık S.S.'nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan dört kamu görevlisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir, soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir" denildi

Habertürk Ankara Giriş: 15.05.2024 - 15:54 Güncelleme: 15.05.2024 - 16:13 facebook

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